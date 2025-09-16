< sekcia Regióny
Vo Veľkých Kapušanoch prinesie týždeň mobility deň bez áut
Ľudia sa môžu tešiť aj na cykloraňajky.
Autor TASR
Veľké Kapušany 16. septembra (TASR) - Mesto Veľké Kapušany sa už tradične zapojí do Európskeho týždňa mobility. Podporiť tak chce zdravý životný štýl, ekologickú dopravu a zároveň ukázať, že mestom sa dá pohybovať aj pešo či na bicykli. Ako pre TASR uviedla manažérka kancelárie primátora Gabriela Fedičová, mesto uzatvorí jednu z frekventovaných častí cesty, aby si obyvatelia mohli vyskúšať iný spôsob dopravy.
Program Dňa bez áut, ktorý sa uskutoční v stredu (17. 9.), sa začne o 6.00 h cykloraňajkami na námestí pred mestským úradom. Dopoludňajší program ponúkne dve paralelné aktivity - cyklotúru po okolí mesta určenú pre verejnosť a prednášku o dopravnej bezpečnosti pre žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka základných škôl. Deň vyvrcholí podujatím s názvom Nočné bicyklovanie, ktoré sa začne o 19.00 h a účastníkom prinesie zážitok v podobe jazdy mestom za sprievodu svetiel a reflektorov.
Podujatie je určené širokej verejnosti, od najmladších až po dospelých, a jeho cieľom je motivovať obyvateľov k častejšiemu využívaniu alternatívnych a ekologických foriem dopravy. „Organizátori veria, že Európsky týždeň mobility vo Veľkých Kapušanoch opäť prispeje k budovaniu zdravšieho, čistejšieho a bezpečnejšieho mesta,“ uzavrela Fedičová.
