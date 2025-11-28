< sekcia Regióny
Veľké Kapušany pripravili na advent program pre všetky generácie
Adventný program vyvrcholí 14. decembra dobročinným podujatím, ktorého súčasťou bude charitatívny vianočný trh s účasťou školských a predškolských zariadení, doplnený o kultúrny program.
Autor TASR
Veľké Kapušany 28. novembra (TASR) - Mesto Veľké Kapušany pripravilo na adventné obdobie sériu kultúrnych a komunitných podujatí. Ako TASR informovala manažérka kancelárie primátora Gabriela Fedičová, program sa začne v nedeľu (30. 11.) popoludní, keď predstavitelia cirkví zapália prvú adventnú sviečku na venci pred mestským úradom.
Následne sa v priestoroch úradu uskutoční program venovaný seniorom. Vystúpia v ňom študenti gymnázia, strednej odbornej školy techniky a služieb, spevácky zbor Klubu dôchodcov Őszirózsa a žiaci základnej umeleckej školy. O 16.00 h bude slávnostne rozsvietená vianočná výzdoba mesta.
V ďalších týždňoch sa do symbolického zapaľovania sviec zapoja aj školy. Druhú a tretiu sviečku počas nasledujúcich víkendov zapália riaditeľky základných škôl a poslednú primátor mesta Peter Petrikán.
Od 1. do 9. decembra pripravuje mestská knižnica sériu tvorivých podujatí pre materské a základné školy pod názvom Knižnica plná kúziel. Pokračovať bude 10. decembra Medovo rozprávkovým popoludním, ktoré ponúkne pečenie medovníkov, kreatívne dielne, hry a rozprávkovú atmosféru.
Tradičný Mikulášsky program je naplánovaný na 5. decembra. Adventný program vyvrcholí 14. decembra dobročinným podujatím, ktorého súčasťou bude charitatívny vianočný trh s účasťou školských a predškolských zariadení, doplnený o kultúrny program.
„Každý rok sa snažíme pripraviť advent, ktorý má osobitú, našu mestskú atmosféru. Je to obdobie, ktoré ľudí spája a vytvára spomienky. Tento program má charakter vianočného filmu či krásneho vianočného románu - teplý, pokojný a plný radosti,“ uviedla riaditeľka mestského kultúrneho strediska Anita Tóth.
Následne sa v priestoroch úradu uskutoční program venovaný seniorom. Vystúpia v ňom študenti gymnázia, strednej odbornej školy techniky a služieb, spevácky zbor Klubu dôchodcov Őszirózsa a žiaci základnej umeleckej školy. O 16.00 h bude slávnostne rozsvietená vianočná výzdoba mesta.
V ďalších týždňoch sa do symbolického zapaľovania sviec zapoja aj školy. Druhú a tretiu sviečku počas nasledujúcich víkendov zapália riaditeľky základných škôl a poslednú primátor mesta Peter Petrikán.
Od 1. do 9. decembra pripravuje mestská knižnica sériu tvorivých podujatí pre materské a základné školy pod názvom Knižnica plná kúziel. Pokračovať bude 10. decembra Medovo rozprávkovým popoludním, ktoré ponúkne pečenie medovníkov, kreatívne dielne, hry a rozprávkovú atmosféru.
Tradičný Mikulášsky program je naplánovaný na 5. decembra. Adventný program vyvrcholí 14. decembra dobročinným podujatím, ktorého súčasťou bude charitatívny vianočný trh s účasťou školských a predškolských zariadení, doplnený o kultúrny program.
„Každý rok sa snažíme pripraviť advent, ktorý má osobitú, našu mestskú atmosféru. Je to obdobie, ktoré ľudí spája a vytvára spomienky. Tento program má charakter vianočného filmu či krásneho vianočného románu - teplý, pokojný a plný radosti,“ uviedla riaditeľka mestského kultúrneho strediska Anita Tóth.