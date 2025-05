Vo Veľkých Kostoľanoch plánujú zrekonštruovať most

Veľké Kostoľany 15. mája (TASR) - Správa a údržba ciest (SÚC) Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) plánuje zrekonštruovať most cez potok Chtelnička v obci Veľké Kostoľany v okrese Piešťany. Vyplýva to z oznámenia o víťazovi verejnej súťaže na zhotoviteľa, zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Realizácia má prebiehať za úplnej uzávery cesty tretej triedy v danom úseku. Obchádzka bude smerovaná cez Ulicu Ľ. Štúra.



Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác vrátane dokumentácie na vykonanie prác a taktiež vyhotovenie dokumentácie skutočného realizovania stavby a porealizačného geodetického zamerania v digitálnej aj papierovej forme. Víťazom verejnej súťaže sa stala spoločnosť Strabag s najnižšou celkovou cenou za predmet zákazky vo výške 462.153,82 eura s DPH.



Cieľom projektu je zlepšenie stavebno-technického stavu mosta a úprava prislúchajúceho úseku cesty pred a za ním, ako aj čiastočná úprava Potočnej ulice v nevyhnutnom rozsahu. Touto prestavbou dôjde k zabezpečeniu plynulosti a bezpečnosti premávky na úseku cesty.



Navrhnutá je demontáž existujúceho príslušenstva a demolácia existujúcej nosnej konštrukcie. Dôjde aj k realizácii zosilnenia existujúceho zakladania. Zrealizuje sa nová prechodová oblasť a v poslednom kroku sa vybudujú nové železobetónové rímsy, osadí sa mostné príslušenstvo a natiahnu sa nové asfaltové vrstvy, aj v upravovaných oblastiach cesty a Potočnej ulice. Súbežne bude prebiehať čistenie koryta potoka.



Most bol vybudovaný v roku 1947. Má dĺžku 18 metrov a plochu 122,97 štvorcových metrov. Medzi poškodenia patrí napríklad vozovka, ktorá má trhliny a nerovnosti. Most je navyše poznačený koróziou, má nefunkčné odvodnenie, betón na prislúchajúcom opornom múre sa rozpadá a vznikajú na ňom trhliny.