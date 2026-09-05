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Vo Veľkých Levároch je na 11 poslaneckých miest 11 kandidátov
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Autor TASR
Veľké Leváre 5. septembra (TASR) - Vo Veľkých Levároch v okrese Malacky by po októbrových voľbách mali samosprávne orgány obce ostať takmer bez zmeny. Na post starostu je jediným kandidátom doterajší starosta Richard Nimsch, na 11 poslaneckých miest je 11 kandidátov, z toho desiati sú členmi poslaneckého zboru aj v súčasnom volebnom období.
Všetci kandidáti, na starostu i poslancov, kandidujú ako nezávislí. Zoznam zaregistrovaných kandidátov je zverejnený na webe obce.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Všetci kandidáti, na starostu i poslancov, kandidujú ako nezávislí. Zoznam zaregistrovaných kandidátov je zverejnený na webe obce.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.