Vo veľkých MČ Košíc vydali spolu takmer 6500 hlasovacích preukazov

Košice 28. februára (TASR) – Spolu 6456 hlasovacích preukazov na sobotňajšie (29. 2.) voľby do Národnej rady (NR) SR vydalo osem takzvaných veľkých košických mestských častí (MČ). Pre TASR to potvrdili jednotlivé miestne úrady.



Najviac hlasovacích preukazov z najväčších MČ v Košiciach vydal Západ, a to 1272. Sídlisko KVP ich vydalo spolu 845, Staré Mesto 781, Juh 780, Sídlisko Ťahanovce 797, Dargovských hrdinov 701, MČ Sever 676 a Nad jazerom 604. Ako viaceré z nich potvrdili, oproti predchádzajúcim voľbám ide o nárast záujmu voličov o hlasovací preukaz.



O voľbu poštou požiadalo dokopy 3962 Košičanov. Ako pre TASR za Okresný úrad Košice uviedla Emília Župíková, v parlamentných voľbách v roku 2016 zaevidovali 1556 takýchto žiadostí. Ako dodala, na území mesta bude zriadených 199 volebných okrskov. Košice majú štyri okresy a spolu 22 MČ.



Parlamentné voľby sa konajú v sobotu (29. 2.). Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.