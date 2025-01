Vo Veľkých Úľanoch vznikla nelegálna skládka v objeme 4000 ton

Veľké Úľany 10. januára (TASR) - Vo Veľkých Úľanoch (okres Galanta) vznikla nelegálna skládka v objeme 4000 ton. Na cudzom pozemku mal 50-ročný muž dlhodobo odkladať rôzny stavebný odpad. Náklady na odstránenie nelegálnej skládky a uvedenie do pôvodného stavu dosiahli výšku takmer 38.000 eur. Páchateľovi môže hroziť trest odňatia slobody v trvaní dva roky. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.



"Podľa výsledkov vyšetrovania mal obvinený v období od roku 2017 do konca roka 2023 uložiť rôzny stavebný odpad z demolácií a betón v objeme takmer 4000 ton na pozemkoch v katastrálnom území Veľké Úľany. Tento odpad uložil v rozpore so zákonom na pozemkoch patriacich právnickej osobe so sídlom v Bratislave, pričom miesto nebolo určené na skladovanie odpadu," priblížil.



Vyšetrovateľ enviropolície obvinil 50-ročného muža zo spáchania prečinu neoprávneného nakladania s odpadmi. "Celkové náklady na odstránenie nelegálnej skládky a uvedenie životného prostredia do pôvodného stavu sú vyčíslené na takmer 38-tisíc eur. V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na dva roky," doplnil Hájek.