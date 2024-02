Vo Veľprepoštskom paláci po obnove sídlia kancelárie biskupského úradu

Nitra 21. februára (TASR) - Veľprepoštský palác v areáli Nitrianskeho hradu po svojej komplexnej rekonštrukcii opäť slúži svojmu účelu. Po viac ako trojročnej rekonštrukcii sa ho podarilo obnoviť do podoby, akú mal v čase jeho výstavby v roku 1780.



Ako pripomenul hovorca Nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký, palác utrpel vážne škody po bombardovaní v roku 1945, keď sa z neho zachovalo iba prízemie. "Zostala z neho vlastne iba štvrtina pôvodnej stavby a dlhé roky bol v tomto stave. Stále tu sídlil veľprepošt, ale iba v obmedzených podmienkach. V roku 2019 a 2020 pristúpilo Nitrianske biskupstvo k zámeru obnoviť túto stavbu a vrátiť ju do podoby, v akej bola pred bombardovaním. Bolo to v snahe obnoviť panorámu Nitrianskeho hradu," vysvetlil Ujlacký.



Po ukončení rekonštrukcie v roku 2023 dostal Veľprepoštský palác rovnakú podobu, akú mal v dobe svojho vzniku. Na balustrádu sa vrátila aj jazdecká socha cisárovnej Márie Terézie, ktorá bola donátorkou jeho výstavby. "Jej socha tu bola umiestnená na pamiatku a z vďaky, ale pri bombardovaní utrpela tiež zásah. Takže bola zhotovená jej presná kópia a socha sa prinavrátila na balustrádu," uviedol Ujlacký.



Podľa jeho slov mala rekonštrukcia historického objektu aj praktické dôvody. V budove dnes sídlia viaceré kancelárie nitrianskeho biskupského úradu. "Palác je tak stále sídlom veľprepošta, ale je tu dnes aj školský úrad, cirkevný súd, kancelária biskupského úradu. Takže nie je súčasťou nejakej pamiatkovej zóny, do ktorej by mala verejnosť vstup ako do muzeálnych priestorov. Verejnosti je však prístupný, pretože do objektu môže prísť každý, kto sem príde vybavovať nejaké úradné záležitosti," doplnil Ujlacký.