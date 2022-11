Vo verejnom priestore v Trnave chýbajú nové umelecké diela

Trnava 6. novembra (TASR) – Dvesto umeleckých diel vo verejnom priestore Trnavy možno nájsť na novom webe Galéria ulice. Mestské kultúrne stredisko a mestský kurátor Adrián Kobetič po roku a pol mapovania predstavili Trnavčanom v online priestore súbor sôch, pamätných tabúľ, mestom objednaných grafiti, reliéfov či fontán.



"Ide o historicky prvé zmapovanie umeleckých diel mesta, ktoré sú jeho súčasťou tak ako architektúra, chodníky či zeleň a ktoré sa menili podľa toho, ako sa menila doba, keď vznikali. Pri každom uvádzame rok vzniku, polohu na mape, meno autora, ak sa ho podarilo vypátrať, a súbor fotografií," uviedol kurátor.



Súpis dokazuje, že v posledných rokoch mesto nezaobstaralo pre verejný priestor žiadne zásadné dielo. Deficit prezentácie nových diel Trnavčania pociťujú a poukazujú naň. "Konkrétne od roku 1989 ich bolo iba sedem," spočítal Kobetič, ktorý ako prvý mestský kurátor na Slovensku pôsobí od mája 2021. Pre TASR uviedol, že mesto tento dlh začína splácať. "Súčasťou najnovších architektonických súťaží pre Trnavu je aj podmienka prítomnosti umeleckých diel. V súčasnosti máme päť diel v projektových fázach, v budúcom roku už pri niektorých príde k realizácii," uviedol. Ide o reliéf, tri sochy a nástenné maľby pre obnovu sídlisk na Linčianskej, Tehelnej a Mozartovej ulici. Do budúcnosti mesto počíta, že táto podmienka bude trvalá. "S odborníkmi pripravujeme stratégiu," doplnil.



V Galérii ulice sú zosumarizované v samostatných kapitolách sochárske diela do roku 1900 a po roku 1900, reliéfy, mozaiky, vitráže a pamätné tabule, nezabudlo sa ani zaniknuté a nezrealizované diela ako svedectvá doby. Podľa Kobetiča väčšina z umeleckých diel vo verejnom priestore v Trnave nie je v dobrom stave. "No mesto za uplynulý rok obnovilo viac umeleckých diel ako za posledných 30 rokov dohromady. Až na výnimky veľkých akcií, ako bolo obnovenie Súsošia Najsvätejšej Trojice na hlavnom námestí, nebolo doposiaľ investované do reštaurovania umeleckých diel takmer nič. Teraz išli prostriedky do sídliskových realizácií, ale aj starších diel," uviedol.



Veci sa podľa neho "mimoriadne posunuli", a ak to pôjde takto ďalej, do dvoch až troch rokov by chceli obnoviť celý fond umenia vo verejnom priestore. Ako však pripomenul kurátor, v zostávajúcom počte neobnoveného je veľká časť diel v súkromných rukách a je na meste priviesť majiteľov k tomu, aby sa o svoje umenie starali.