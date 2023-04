Začína sa obnova osemkilometrového úseku cez horský priechod Vernár

Vernár 18. apríla (TASR) - Horský priechod Vernár prejde rozsiahlou rekonštrukciou, Slovenská správa ciest (SSC) v utorok odovzdala stavenisko zhotoviteľovi stavby. Konkrétne ide o cestu I/66 Popová – Hranovnica, v úvodnej časti sa obnoví viac ako osemkilometrový úsek z hranice okresu cez horský kopec až po koniec obce Vernár smerom na Hranovnicu. Na brífingu o tom informoval štátny tajomník Ministerstva dopravy (MD) SR Jaroslav Kmeť s tým, že práce potrvajú približne 24 mesiacov s výlukou počas zimy a vyžiadajú si približne 17,5 milióna eur. Projekt je financovaný z európskych fondov.



"Dlho sa čakalo na túto rekonštrukciu, pretože také máme procesy verejného obstarávania, konečne sa nám však podarí tento horský priechod zrekonštruovať. Je to dôležité, pretože je to dosť významná spojnica medzi severom a juhom a cesta je v zlom stave. Pôsobia tu jednak klimatické podmienky ale aj množstvo kamiónov, ktoré tadiaľto prechádzajú," skonštatoval Kmeť s tým, že cez obec prejde odhadom asi 10.000 áut denne.



Riaditeľ úseku investičných projektov a prevádzky SSC František Dorocák priblížil, že práce budú zahŕňať odvodnenie, výmenu dopravného značenia, rekonštrukciu cesty, mostného objektu cez potok Mlynica a doplnia sa tiež bezpečnostné prvky a zabezpečia skalné svahy. "Súčasťou projektu je aj informačný systém, ktorý na problémy na horskom priechode vodičov upozorní už v Poprade," dodal.



V samotnej obci cestári vybudujú aj približne kilometer chodníkov na miestach, kde je to možné. Nebude sa to dať podľa Dorocáka všade, keďže cesta je v niektorých častiach príliš úzka. Starosta Vernára Ondrej Ondruš obnovu cesty aj v tejto súvislosti víta. "Priorita je bezpečnosť našich občanov, najväčším problémom je zúžený koridor, kvôli čomu nemáme v niektorých častiach chodník. Okrem toho potrebujeme vyriešiť prepojenie chodníka v obci s časťou Píla," skonštatoval. Verí, že sa podarí dodržať harmonogram prác.



SSC v súvislosti s rekonštrukciou žiada motoristickú verejnosť o trpezlivosť. "Nachádzame sa v zložitej geomorfologickej oblasti, sú tu strmé svahy, zimné obdobie je tu dlhé, ale samozrejme bude snaha aj zo strany zhotoviteľa odovzdať dielo aj skôr," dodal Dorocák. Vodiči budú musieť rátať s dopravnými obmedzeniami, doprava bude v určitých obdobiach púšťaná striedavo.



SSC má v pláne v rekonštrukcii úseku Popová - Hranovnica pokračovať aj ďalej smerom z Vernára na Poprad. Dorocák uviedol, že v súčasnosti pracujú na majetkovo-právnom vysporiadaní pozemkov, tento proces podľa neho potrvá približne dva roky.