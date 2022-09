Vo veterinárnej nemocnici v Košiciach by mali pribudnúť nové prístroje

Košice 11. septembra (TASR) - Výrazné skvalitnenie veterinárnych služieb majú Univerzitnej veterinárnej nemocnici v Košiciach priniesť nové zobrazovanie vyšetrovacie prístroje magnetickej rezonancie (MR) a počítačovej tomografie (CT). Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktoré uzavrela Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) so spoločnosť HardWood VetCare. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková.



Sieť súkromných veterinárnych kliník v Česku a na Slovensku má v priestoroch nemocnice zabezpečiť poskytovanie služieb prostredníctvom moderných zobrazovacích vyšetrovacích metód. Prístroje zároveň sprístupní aj na účely výučby študentov univerzity a zabezpečí tiež lekárov špecializovaných na obsluhu a vyhodnocovanie MR a CT.



"Udržať trend kvality nejde bez toho, aby sme umožnili študentom pracovať s modernými vyšetrovacími a diagnostickými zobrazovacími metódami. Toto patrí k modernej veterinárnej medicíne a my chceme, aby naši absolventi získali zručnosť už v pregraduálnom vzdelávaní," uviedla rektorka UVLF v Košiciach Jana Mojžišová.



Univerzita sa od otvorenia Univerzitnej veterinárnej nemocnice v roku 2017 usiluje o získanie prostriedkov na kúpu prístrojov MR a CT, s ktorými sa v projekte od počiatku počítalo. Doteraz sa to však nepodarilo a pacienti museli na vyšetrenia cestovať do iných miest či za hranice Slovenska.



UVLF je jedinou inštitúciou poskytujúcou na Slovensku vysokoškolské vzdelávanie v študijnom odbore veterinárske lekárstvo. Je vlastníkom a prevádzkovateľom Univerzitnej veterinárnej nemocnice s piatimi klinikami.