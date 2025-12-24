< sekcia Regióny
Vo vežiach trnavskej synagógy vystavujú fotografie študenti z FMK UCM
Galéria Jána Koniarka na svojom webe informuje návštevníkov o tom, že je počas sviatkov zatvorená. Brány opäť otvorí 7. januára 2026.
Autor TASR
Trnava 24. decembra (TASR) - Vo vežiach trnavskej Synagógy - Centra súčasného umenia vystavujú fotografie študenti Fakulty masmediálnej komunikácie (FMK) Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave. Názov výstavy je Politika každodennosti. Informoval o tom Peter Krajčovič z FMK.
„Výstava tematizuje každodennosť ako priestor formovania, upevňovania, ale aj narúšania vzťahov moci. Moc tu nevystupuje ako vzdialený politický akt či autorita zvonka, ale ako nenápadná, no všadeprítomná sila, prejavujúca sa v drobných rozhodnutiach a rytme bežného dňa,“ priblížil Krajčovič.
Namiesto veľkých spoločenských naratívov sa sústreďuje na mikropolitiky zvyku, starostlivosti a spolužitia. „Dotýka sa však aj verejného diania, ktoré nie je oddelené od našich životov, ale ich priamo formuje,“ dopĺňa galéria Galéria Jána Koniarka na webovej stránke. Fotografie zachytávajú intímne momenty smútku, ticha a neistoty, ale aj drobné oslavy a výnimočné chvíle, ktoré vyvstávajú práve z rutiny. Kurátorom výstavy je Peter Lančarič. Jej vernisáž sa uskutočnila na začiatku decembra. Verejnosť môže navštíviť výstavu do 11. januára 2026.
V prístavbe Koppelovej vily je do 28. februára 2026 možné navštíviť výstavu s názvom Park kultúry a povzdychu. Jadrom výstavy je premenlivá štruktúra z plastových prepraviek plná energetických nápojov. „Program tvoria pravidelné podujatia - performancie, diskusie, podporné skupiny, workshopy - pripravené na základe otvorenej výzvy členmi Kultúrnych odborov,“ ozrejmila galéria.
