Vo viacerých častiach Bratislavy povolili mimoriadny odlov diviakov

Bratislava 5. augusta (TASR/Teraz.sk) - Vo viacerých mestských častiach Bratislavy povolili mimoriadny odlov diviakov na nepoľovných plochách, a to celoročne a v počte bez obmedzenia. Vyplýva to z jednotlivých rozhodnutí okresného úradu, ktoré vydal na základe rokovania expertnej skupiny zameranej na africký mor ošípaných.



Mimoriadny lov a odchyt diviakov je povolený v katastri mestských častí Vajnory, Ružinov, Rača, Karlova Ves, Dúbravka, Nové Mesto, Lamač, Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves, Petržalka (Kočánkova ulica a okolie), Jarovce (Jarovské rameno a okolie). Taktiež aj v katastri Rusoviec, Čunova, Podunajských Biskupíc či Vrakune.



"Ide o biotechnické opatrenie pomáhajúce znižovaniu škôd, ktoré zver spôsobuje - v poľovníctve, poľnohospodárstve a v lesníctve. Chráni vlastníkov pôdy i poľnohospodárov a udržuje početnosť zveri v únosnej miere," spresnili z ministerstva pôdohospodárstva. Lov, prípadne odchyt zveri, bude realizovaný v súčinnosti s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Bratislava. Agrorezort verí, že toto opatrenie pomôže zabrániť šíreniu afrického moru ošípaných a bude pre občanov prínosné. Verejnosť žiada o trpezlivosť pri prípadných nepríjemnostiach spôsobených odlovom.



Bratislava dlhodobo rieši problém s diviakmi, ktoré sa čoraz častejšie objavujú aj v uliciach mesta. Tento rok ich zaznamenali napríklad na električkovej trati na Nábreží armádneho generála L. Svobodu, pred vchodom do novej budovy SND a opakovane na Kramároch.



Na diviačiu zver upozorňuje pravidelne aj mestská časť Karlova Ves. Aktuálne vyzýva majiteľov súkromných neudržiavaných pozemkov, aby ich vyčistili. Často sú práve tieto plochy vhodným úkrytom pre diviaky. "Výskyt diviakov zaznamenali v posledných dňoch viacerí obyvatelia zo Starých gruntov, Hlaváčikovej, Veternicovej či Hany Meličkovej," upozornila samospráva na sociálnej sieti.



Ak ľudia zbadajú diviaky v obývanom území, mali by kontaktovať mestskú políciu na čísle 159.