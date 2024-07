Vo viacerých častiach Krupiny pribudlo verejné solárne osvetlenie

Krupina 5. júla (TASR) - Mesto Krupina každoročne investuje do rozširovania verejného osvetlenia v rôznych lokalitách mesta, čím sa podľa primátora Radoslava Vazana zvyšuje komfort a bezpečnosť v uliciach.



"Naším cieľom je zabezpečiť, aby každá časť Krupiny bola osvetlená modernými a ekologickými technológiami. Solárne verejné osvetlenie nám umožňuje využiť obnoviteľné zdroje energie, čím znižujeme náklady na elektrickú energiu a zároveň chránime životné prostredie," skonštatoval primátor.



Ako ďalej priblížil, verejné solárne osvetlenie bolo budované vo viacerých lokalitách, a to v lokalitách ulíc Nad kotlom, Malinovského, Červená hora, Vĺčok, Pijavice, Tanistravár a J. Vacholda. Primátor pripomenul, že solárne osvetlenie so sebou prináša viacero výhod, ako energetickú nezávislosť, úsporu nákladov či ekologický prínos.



Mesto podľa jeho slov plánuje aj naďalej pokračovať a každoročne rozširovať verejné osvetlenie do ďalších lokalít. Plány zahŕňajú nielen modernizáciu existujúceho osvetlenia, ale aj inštaláciu nových svietidiel na miestach, kde je to najviac potrebné.