< sekcia Regióny
Vo viacerých lokalitách Lučenca sú výpadky verejného osvetlenia
Autor TASR
Lučenec 22. apríla (TASR) - Vo viacerých lokalitách mesta Lučenec sa vyskytujú výpadky verejného osvetlenia. Samospráva vlani dokončila rozsiahlu modernizáciu osvetlenia, tá podľa radnice poukázala na poruchy pôvodného zemného káblového vedenia, ktoré výpadky spôsobujú. Mesto o tom informovalo na svojej webovej stránke.
Lučenecká samospráva vlani v rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste vymenila vyše 3300 svietidiel, takmer 90 rozvodných skríň a viac ako 50 stĺpov. Počas prevádzkovej kontroly sústavy verejného osvetlenia bola podľa mesta identifikovaná potreba riešiť poruchy zemného vedenia, ktoré majú výpadky osvetlenia spôsobovať.
„Hlavnou príčinou výpadkov osvetlenia je nevyhovujúci technický stav pôvodných káblov spôsobený najmä vekom a dlhodobým opotrebením, mechanickými poškodeniami pri výkopových prácach a tiež prerastaním koreňových systémov stromov, ktoré narúšajú izoláciu zemného vedenia. Na poškodenom zemnom vedení vznikajú skraty, ktoré vedú k častému vypínaniu ističov a výpadkom jednotlivých vetiev osvetlenia,“ vysvetlilo mesto.
Výpadky verejného osvetlenia sa vyskytujú v Hornej Slatinke, na Gemerskej ceste, Kuzmányho ulici, na viacerých uliciach v centre mesta, v mestskom parku i na sídliskách Rúbanisko II a III. Komplexná rekonštrukcia celého systému by si podľa mesta vyžiadala vyše deväť miliónov eur a trvala by niekoľko rokov. Radnica chce problém riešiť cielene, spustila preto systematickú lokalizáciu porúch na 20 úsekoch káblového vedenia.
„Diagnostické merania zahŕňajú meranie izolačného odporu a špeciálne metódy presnej lokalizácie poškodených úsekov. Po presnom určení miest porúch budú úseky trvalo opravené podľa priority a rozsahu porúch,“ uviedla samospráva s tým, že odstránenie porúch zemných káblových vedení zabezpečí stabilnú prevádzku celého systému.
Opravy zemného vedenia chce mesto financovať aj z úspor, ktoré mala priniesť nedávna rekonštrukcia verejného osvetlenia. Tá vďaka zavedeniu smart systému podľa radnice pomohla optimalizovať spotrebu energie, tiež malo dôjsť k úspore nákladov potrebných na údržbu sústavy. „Ďalší pozitívny efekt má zníženie ampérových hodnôt ističov, čo prináša úspory na poplatkoch za rezervovanú kapacitu elektrickej energie,“ doplnila samospráva.
