Vo viacerých okresoch v SR sa zakazuje predaj alkoholu cez okienko

Zákaz platí aj v okresoch R. Sobota a Revúca

Banská Bystrica 31. decembra (TASR) – Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici a RÚVZ v Žiari nad Hronom od štvrtka zakazujú predaj alkoholu v prevádzkach verejného stravovania, ktoré ponúkajú odber so sebou či prostredníctvom donáškovej služby. Vyplýva to z vyhlášky zverejnenej vo vestníku vlády SR.Novou vyhláškou sa nemení doterajšia možnosť vydávať či donášať jedlá a nealkoholické nápoje, nariadenie obmedzuje len predaj alkoholu. V rovnakom znení ho vydal aj RÚVZ v Rimavskej Sobote. Ako pre TASR konkretizoval tamojší okresný hygienik Dušan Béreš, pôvodnú vyhlášku z 23. decembra mnohí chápali nesprávne.vysvetlil Béreš.Nové nariadenie sa dotkne v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) okresov Banská Bystrica, Brezno, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica, Rimavská Sobota a Revúca, ktoré pod spomínané RÚVZ spadajú.Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Rimavskej Sobote zakázal v okresoch Rimavská Sobota a Revúca predaj alkoholu v prevádzkach verejného stravovania, ktoré ponúkajú odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby. Vyplýva to z vyhlášky RÚVZ, ktorá nadobúda platnosť 31. decembra.Ako pre TASR konkretizoval okresný hygienik Dušan Béreš, pôvodnú vyhlášku mnohí chápali nesprávne.vysvetlil Béreš s tým, že nová vyhláška nijako nemení doterajšiu možnosť vydávať a donášať jedlá či nealkoholické nápoje.Ešte 23. decembra RÚVZ vydal vyhláškou zákaz organizovania hromadných podujatí, divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení a aj športových podujatí v interiéri i exteriéri. Rovnako zakázal realizovanie posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov a/alebo nápojov, ako aj výkon bohoslužieb, služieb božích a spovedí.Zákaz sa však netýka napríklad spovede osobám, ktoré sú v nebezpečenstve smrti vrátane spovedí v rizikových prevádzkach (zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb a podobne), či rodinných stretnutí osôb v priamom príbuzenskom vzťahu.