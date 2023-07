Vo Vihorlatskom múzeu v Humennom opäť oživujú remeslá

Humenné 16. júla (TASR) - Návštevníci skanzenu Vihorlatského múzea v Humennom sa aj toto leto môžu zapojiť do letného programu remeselno-folklórneho cyklu tradičných remeselných dielní. Oživené remeslá - Tvorivé a vzdelávacie podujatia otvoria v nedeľu. Z múzea o tom TASR informovala Jana Fedičová s tým, že súčasťou tvorivých dielní je aj prehliadkový program areálu skanzenu.



V rámci úvodného podujatia si záujemcovia budú môcť v areáli Expozície ľudovej architektúry a bývania vyskúšať remeselný fortieľ korytárov, ktorých starobylé remeslo predstaví Milan Karľa zo Sniny. Tvorivé remeselné dielne, tematické výstavy a sprievodný program sa tu budú od 14.00 do 18.00 h konať aj nasledujúce tri nedele.



Techniku hrnčiarskej výroby naživo záujemcov priučí lektor Jaroslav Lechan z Topole počas poslednej júlovej nedele (30. 7.). Spracovanie tkaniny na krosienkach s ukážkami plstenia vlny predvedie lektorka Ľubica Talarovičová zo Sniny 13. augusta, keď je na programe aj autentická ukážka kováčskeho remesla a podkúvania koní s lektorom Štefanom Barančíkom z Kamenice nad Cirochou. V závere prázdninového cyklu remeselných tvorivých dielní 27. augusta predstavia rezbársku výrobu pastierskych píšťaliek a drevených holubičiek manželia Mária a Ladislav Horváthovci z Kolonice.



"Múzejný program je koncipovaný ako vzdelávací a zábavný exkurz do pôvodných remeselných reálií našich predkov s odkazom na ich zručnosť, tradičné remeselné výrobky regiónu a uchovávané remeselné postupy, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva regiónu, ako aj priestorom budúceho rozvoja," uviedla Fedičová s tým, že harmonogram podujatí oslovuje detských i dospelých návštevníkov, vytvára prostredie aktívnej zábavy pre rodiny s deťmi, priestor na inšpiráciu či spoznávanie histórie i vlastných zručností.