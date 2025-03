VIDEO: Vo Vihorlatskom múzeu v Humennom vystavujú stovky kraslíc

Humenné 23. marca (TASR) - Takmer 700 kraslíc si môžu pozrieť návštevníci Vihorlatského múzea v Humennom v rámci 33. ročníka múzejnej prezentácie krasličiarskej tradície a umenia karpatského regiónu s názvom Karpatská kraslica. Do medzinárodnej súťažnej výstavy sa zapojili desiatky autorov. Z múzea to pre TASR uviedol Jozef Fundák.



"V tomto ročníku sa u nás predstavuje takmer 70 autorov zo Slovenska i zo zahraničia. Zo zahraničia sú to štáty Ukrajina a Poľsko. Zo Slovenska je to celé východné Slovensko," povedal s tým, že sa zapojili aj autori zo stredného i západného Slovenska.







V tomto roku oproti iným zaznamenali výraznejšie zastúpenie tradičnej techniky. Ako múzeum uvádza na svojej webovej stránke, prezentovaná je takmer desiatka najznámejších tvorivých techník zdobenia kraslíc od pôvodných až po nedávno rozšírené, ako vyškrabávanie, voskovanie, vosková batika, odrôtovanie, olepovanie, paličkovaná čipka, madeira a ďalšie. Aplikované sú na slepačích, kačacích, morčacích, husacích, emu, pštrosích, holubích i prepeličích vaječných škrupinách.



Kolekcie kraslíc oceňovali počas tohtotýždňovej vernisáže. Spolu s ďalšími si ich možno pozrieť vo Vihorlatskom múzeu v Humennom do 27. apríla. V nasledujúcich týždňoch v rámci sprievodného programu pripravili pre verejnosť napríklad aj tvorivé dielne krasličiarstva či jarmok kraslíc.



Fundák pripomenul, že kraslice symbolizujú zrod nového života súvisiaceho s jarou. Škrupiny vajec sa v minulosti zdobili na posilnenie ich magického významu - verilo sa, že ozdobené majú väčšiu moc zabezpečiť plodnosť v ďalšom období. Neskôr začali plniť viac estetickú funkciu.