Vo vile Flóra v Starom SMokovci vystavia diela autorky Lucie Horákovej

Vysoké Tatry 7. decembra (TASR) - Tatranská galéria v Poprade dáva priestor mladej generácii ženských autoriek v oblasti výtvarného umenia. Pri tejto príležitosti pripravila vo výstavnej sieni Vily Flóra v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách novú výstavu. Predstaví na nej diela miestnej umelkyne Lucie Horákovej. Riaditeľka galérie Anna Ondrušeková, kurátorka výstavy, ktorá nesie názov Silencio, informovala, že vernisáž je naplánovaná na štvrtok o 16.00 h.



"V podtatranskom regióne, žiaľ, nežije a netvorí veľa výtvarných umelcov, a tak vždy s radosťou predstavujeme každého profesionálneho umelca, ktorý obdivuje tatranskú prírodu a zároveň ju aj výtvarne a svojsky stvárňuje," skonštatovala Ondrušeková. Autorka vyrastala pod Tatrami a zostala v regióne žiť a tvoriť. V súčasnosti pre Tatranskú galériu vedie aj kurz kresby pre verejnosť.



Pri tvorbe ju inšpiruje žánrová pestrosť umenia - sochárstvo, hudba i tanec, pričom do prírodného prostredia zakomponováva ľudí v súlade so zvieratami. "Motiváciou je pre mňa veľa umení, napríklad sochárstvo, tanec, hudba. V mojich kolekciách sú ľudia v súlade so zvieratami a s prírodou. Vnímam človeka ako súčasť prírody, nie ako niekoho, kto stojí mimo celku alebo nad celok," vraví autorka o svojej tvorbe.



Ondrušková dodala, že jej maľby pôsobia na prvý pohľad monochromaticky, pokojne a zrazu príde so zaujímavým detailom, ktorý núti človeka sa zahľadieť hlbšie do obrazu, kde býva často skrytý príbeh či posolstvo. "Celá tvorba pôsobí upokojujúco a núti nás zastaviť sa a v tichosti jednoducho vnímať a prežívať dej obrazu," upozornila kurátorka.



Výstava je ďalšou zo sérií o horskej tematike predstavenej vo výstavnej sieni Vila Flóra v Starom Smokovci. Návštevníci ju môžu vidieť do konca februára 2024.