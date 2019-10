Vo Vinnom pomohli behom onkologickým pacientom i psiemu útulku

Vinné 28. októbra (TASR) – Pomáhať a dávať bolo mottom prvého ročníka charitatívneho krosového behu, ktorý sa v sobotu 26. októbra uskutočnil v obci Vinné v okrese Michalovce. Výťažok zo štartovného poputuje na pomoc onkologickým pacientom v Michalovciach a tiež michalovskému útulku pre psy. Pre TASR to uviedol organizátor podujatia Krosák pod hradom Ján Podstavský.



Na štart pretekov sa podľa slov Podstavského, ktorý je učiteľom telesnej výchovy a športovým trénerom, v troch kategóriách postavilo 237 účastníkov. Najmladšími bežcami boli dvaja štvorroční chlapci, najstarší účastník mal 76 rokov. Na štartovnom za dospelých sa organizátorom podarilo na charitatívne účely vyzbierať 1400 eur. Polovicou zo sumy podporia michalovské onkologické oddelenie, druhá poteší prevádzkovateľov psieho útulku.



Pre nápad usporiadať charitatívne preteky sa aktívny športovec rozhodol preto, lebo sa nestotožňuje s myšlienkou finančného odmeňovania pri podobných bežeckých podujatiach. "Štandardné preteky sú zvyčajne len o športovcoch, a tam sa to väčšinou začína i končí. Chcel som urobiť niečo, čím by som k myšlienke urobiť niečo pre svoje zdravie pritiahol čo najviac ľudí, a zároveň som chcel preteky povýšiť a dať im pridanú hodnotu," vysvetlil Podstavský. Ako doplnil, voľba podporiť onkologických pacientov a psí útulok nebola náhodná. Jeho mama bola sama onkologickou pacientkou, k psom má blízko celá jeho rodina.



Garantom prvého ročníka charitatívneho krosového behu pod hradom Vinné bol maratónec a reprezentant Slovenska Gabriel Švajda, podujatie bez nároku na honorár moderovala Jana Hospodárová.