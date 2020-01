Vo Višňovského parku vytínajú suché topole, klonia sa nad traťou

Zvolen 7. januára (TASR) - Vo Višňovského parku vo Zvolene v týchto dňoch vytínajú topole. Podľa zvolenskej mestskej samosprávy sú vyschnuté a nebezpečné. Prudko sa nakláňajú k železnici.



„Ide o rozsiahly zásah na veľkých, prestarnutých a zväčša suchých topoľoch v ochrannom pásme Železníc SR. Ťažká technika, ktorá musí byť použitá, by mohla zdevastovať okolité zelené plochy. Bolo tak nevyhnutné počkať na dlhšie trvajúce mrazy, aby zem poriadne zamrzla a riziko zničenia trávnatých plôch či koreňového systému okolitých stromov bolo čo najmenšie,“ uviedla pre TASR Veronika Tuhárska z referátu zelene zvolenského mestského úradu.



O výrube topoľov hovorí už projekt rekonštrukcie Višňovského parku, v ktorom je podrobne zmapovaný aj zdravotný stav jednotlivých stromov. Konštatuje sa v ňom, že v korunách sa nachádza veľké množstvo suchých konárov, ktoré pre návštevníkov parku predstavujú vysoké riziko ohrozenia ich zdravia. „Aj z tohto dôvodu by bolo hrozbou ponechať topole aj naďalej na svojom mieste. Ich odstránenie bude v konečnom dôsledku prospešné pre ďalšie dreviny, ktoré roky trpeli nedostatkom slnečného svitu,“ uviedla Tuhárska.



Po naplánovanom výrube sa pristúpi aj k výsadbe nových stromov, už však nie v takom vysokom počte. Súčasťou rekonštrukcie parku budú do budúcnosti aj nové chodníky, sfunkčnenie jednej z fontán, vytvorenie jazierka a ďalšie opatrenia. Celková rekonštrukcia parku je však finančne náročná, a preto jeho realizácia bude postupná podľa finančných možností mesta.