Vo Viváriu SPU ponúknu stretnutie s hadmi i kŕmenie krokodíla
Autor TASR
Nitra 25. augusta (TASR) - Kŕmenie plazov i stretnutie s hadmi ponúkne podujatie Svet fauny, ktoré organizuje Vivárium Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre. Konať sa bude od 29. do 31. augusta.
Ako uviedli organizátori, cieľom edukačno-popularizačného podujatia je zlepšenie biologickej gramotnosti a zvýšenie záujmu o ochranu prírody zážitkovou formou. „V spolupráci s občianskym združením Wild Nature a Fakultou agrobiológie a potravinových zdrojov SPU sme pripravili bohatý program, komentované kŕmenia leguánov, korytnačiek, hmyzožravcov i krokodíla a tiež populárne fotenie s pytónmi tmavými,“ informovalo vivárium.
Súčasťou programu bude aj spoznávanie sveta hadov v rámci aktivity Mladý herpetológ, zoznámenie sa s pavúkmi a ich významom pre prírodu. Záujemcovia sa naučia aj základy manipulácie s hadmi. „Pripravené sú tiež ukážky sokoliarstva, komentované kŕmenie hmyzožravcov i základy práce arachnológa pre najmenších. Návštevníci sa tiež dozvedia zaujímavosti o motýľoch a ich význame pre biodiverzitu,“ doplnili organizátori.
