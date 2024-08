Vo Vlastivednom múzeu ožije príbeh Hedvigy a rytierov Podmanických

Považská Bystrica 7. augusta (TASR) - Rozdiely medzi autentickým historickým a komerčným odevom predstaví formou rozprávkového príbehu Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici. Po štvrtkovej (8. 8.) vernisáži bude výstava verejnosti v priestoroch múzea prístupná do 30. novembra. Informovala o tom garantka projektu Dominika Kukučková.



Návštevníci interaktívnej výstavy nazvanej Z histórie do rozprávky sa podľa nej ocitnú v centre príbehu krásnej Hedvigy Lasinkovič a lúpežných rytierov Podmanických z Bystrického hradu.



"Vystavené šatstvo so sprievodným písaným slovom na informačných paneloch majú poukázať na to, ako vyzeral skutočný odev uhorskej šľachty v porovnaní s tým, ako zvykne byť prezentovaný v médiách či na komerčné účely," povedala Kukučková.



Ako dodala, výstava obsahuje nielen dámske a pánske odevy, ale aj ukážky dobových účesov a detských historických kostýmov. Výstava vznikla v spolupráci múzea s expertkami na historické odevy Lenkou Pajer a Alexandrou Heldesovou. Obe vedú krajčírske dielne špecializujúce sa na dobové kostýmy.



Výstava je prvá svojho druhu v múzeu v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a obsahuje interaktívne prvky pre deti aj dospelých. Návštevníci budú mať možnosť zapojiť sa do rôznych aktivít a priamo sa dotknúť histórie.