< sekcia Regióny
Vo Vlkanovej sa začína výstavba 1,3 kilometra dlhého úseku cyklotrasy
Približne 1,3 kilometra dlhý úsek novej cyklotrasy vo Vlkanovej bude viesť od prístaviska Geronimo na okraji obce k prvému mostu cez rieku Hron.
Autor TASR
Vlkanová 6. novembra (TASR) - V obci Vlkanová sa v tomto období začína s výstavbou novej cyklotrasy s dĺžkou 1,3 kilometra. Úsek bude v budúcnosti súčasťou cyklotrasy medzi Banskou Bystricou a Zvolenom, stavebný ruch sa na trase medzi dvoma mestami začína po mnohých rokoch. Výstavba úseku vo Vlkanovej bude stáť približne 450.000 eur a dokončený by mal byť na jar. Na tlačovom brífingu o tom vo štvrtok informoval predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter.
Približne 1,3 kilometra dlhý úsek novej cyklotrasy vo Vlkanovej bude viesť od prístaviska Geronimo na okraji obce k prvému mostu cez rieku Hron. „Po viac ako dekáde, kedy sa robila rodinná cestička medzi Zvolenom a Sliačom, máme konečne vo výstavbe ďalšieho 1,3 kilometra, ktorý prepojí Zvolen a Banskú Bystricu,“ skonštatoval podpredseda BBSK pre regionálny rozvoj Ján Beljak.
Plánovanie a výstavbu cyklotrasy medzi Banskou Bystricou a Zvolenom predseda kraja prirovnal k ultramaratónu. Zdĺhavým problémom, ktorý proces predlžuje už niekoľko rokov, je najmä majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov. „Celý proces od plánovania, cez vysporiadanie pozemkov, a to sa bavíme o stovkách parciel, až po projektovú prípravu a povoľovací proces, to je niekoľkoročný proces, ktorý nemáme úplne pod kontrolou, a kde môžeme čeliť rôznym prekážkam, ktoré predlžujú zákonné lehoty,“ vysvetlil Lunter.
Približne 1,3-kilometrový úsek vo Vlkanovej by mal byť dokončený do jari. Projekt za asi 450.000 eur kraj financuje z plánu obnovy. „Momentálne sme začali s orezom stromov, ktoré zasahovali do trasy. Následne sa budú robiť sondáže, obrubníky, násypy, asfalty a ďalšie úpravy,“ priblížil Juraj Kabát zo spoločnosti JZPVK - Company, ktorá práce realizuje.
Výstavbu novej cyklotrasy víta aj miestna samospráva. Cez Vlkanovú pravidelne prechádza veľké množstvo cyklistov, projekt podľa obce zvýši najmä bezpečnosť. „Cez letné prázdniny, cez víkendy, sú to stovky cyklistov. Doteraz prechádzali obcou, alebo si našli inú trasu. Nová cyklotrasa bude viesť popri Hrone, v krásnom prostredí bude lemovať rieku,“ uviedla starostka Andrea Klesniaková. Ako dodala, cez obec neprechádzajú len rekreační cyklisti a rodiny s deťmi, ale vo veľkom aj zamestnanci tunajšieho priemyselného areálu, kde firmy zamestnávajú približne 2500 ľudí.
Cyklotrasa medzi Banskou Bystricou a Zvolenom je rozdelená do niekoľkých etáp. Plnohodnotnú cyklotrasu plánuje BBSK vybudovať medzi Sliačom a Zvolenom, v úseku medzi Vlkanovou a Banskou Bystricou naďalej pokračuje vo vysporiadaní pozemkov. Najpripravenejším úsekom je Vlkanová - Sliač, kde by sa v príprave získania dotácie mohli práce začať budúci rok. Odhadované náklady na celú trasu medzi krajským mestom a Zvolenom kraj odhaduje na približne desať miliónov eur.
Približne 1,3 kilometra dlhý úsek novej cyklotrasy vo Vlkanovej bude viesť od prístaviska Geronimo na okraji obce k prvému mostu cez rieku Hron. „Po viac ako dekáde, kedy sa robila rodinná cestička medzi Zvolenom a Sliačom, máme konečne vo výstavbe ďalšieho 1,3 kilometra, ktorý prepojí Zvolen a Banskú Bystricu,“ skonštatoval podpredseda BBSK pre regionálny rozvoj Ján Beljak.
Plánovanie a výstavbu cyklotrasy medzi Banskou Bystricou a Zvolenom predseda kraja prirovnal k ultramaratónu. Zdĺhavým problémom, ktorý proces predlžuje už niekoľko rokov, je najmä majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov. „Celý proces od plánovania, cez vysporiadanie pozemkov, a to sa bavíme o stovkách parciel, až po projektovú prípravu a povoľovací proces, to je niekoľkoročný proces, ktorý nemáme úplne pod kontrolou, a kde môžeme čeliť rôznym prekážkam, ktoré predlžujú zákonné lehoty,“ vysvetlil Lunter.
Približne 1,3-kilometrový úsek vo Vlkanovej by mal byť dokončený do jari. Projekt za asi 450.000 eur kraj financuje z plánu obnovy. „Momentálne sme začali s orezom stromov, ktoré zasahovali do trasy. Následne sa budú robiť sondáže, obrubníky, násypy, asfalty a ďalšie úpravy,“ priblížil Juraj Kabát zo spoločnosti JZPVK - Company, ktorá práce realizuje.
Výstavbu novej cyklotrasy víta aj miestna samospráva. Cez Vlkanovú pravidelne prechádza veľké množstvo cyklistov, projekt podľa obce zvýši najmä bezpečnosť. „Cez letné prázdniny, cez víkendy, sú to stovky cyklistov. Doteraz prechádzali obcou, alebo si našli inú trasu. Nová cyklotrasa bude viesť popri Hrone, v krásnom prostredí bude lemovať rieku,“ uviedla starostka Andrea Klesniaková. Ako dodala, cez obec neprechádzajú len rekreační cyklisti a rodiny s deťmi, ale vo veľkom aj zamestnanci tunajšieho priemyselného areálu, kde firmy zamestnávajú približne 2500 ľudí.
Cyklotrasa medzi Banskou Bystricou a Zvolenom je rozdelená do niekoľkých etáp. Plnohodnotnú cyklotrasu plánuje BBSK vybudovať medzi Sliačom a Zvolenom, v úseku medzi Vlkanovou a Banskou Bystricou naďalej pokračuje vo vysporiadaní pozemkov. Najpripravenejším úsekom je Vlkanová - Sliač, kde by sa v príprave získania dotácie mohli práce začať budúci rok. Odhadované náklady na celú trasu medzi krajským mestom a Zvolenom kraj odhaduje na približne desať miliónov eur.