Vo Vlkolínci budú zdobiť stromček tradične, zavesený zo stropu

Vlkolínec 18. decembra (TASR) - Vo Vlkolínci budú zdobiť stromček tradičným spôsobom, zavesený zo stropu. V piatok (20. 12) v Dome UNESCO vo Vlkolínci bude prebiehať štvrtý ročník tradičného zdobenia stromčeka. Informovalo o tom mesto Ružomberok na svojom webe.



"Keďže Vlkolínec prezentuje svojim návštevníkom to, ako sa kedysi bývalo a žilo, Dom UNESCO pre návštevníkov pripravil zdobenie stromčeka tradičným spôsobom a to len tým, čo si ľudia dopestujú, vyrobia alebo nazbierajú," priblížilo mesto.



Popoludní od 12.00 h sa vyrobenými a zozbieranými ozdobami vyzdobí stromček, ktorý sa tak ako bolo zvykom v dreveniciach, nepostaví do stojana, ale zavesí sa na strop. Stromček bude zdobiť priestory Domu UNESCO tak, ako bolo zvykom do Hromníc 2. februára.



Ozdoby, ktoré sa použijú na stromček, si verejnosť môže vyrobiť aj doma a doniesť ich ktorýkoľvek deň počas prevádzkových hodín priamo do Domu UNESCO vo Vlkolínci.