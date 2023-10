Vo Vlkolínci plánujú nové parkovisko alebo systém parkovania

Ružomberok 16. októbra (TASR) - Nové parkovisko či systém parkovania, ktorý zabezpečí väčší komfort návštevníkom, plánujú do budúcnosti vyriešiť vo Vlkolínci pri Ružomberku. Pri príležitosti 30. výročia zápisu osady do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO to uviedol ružomberský primátor Ľubomír Kubáň.



"Problémov aj vo Vlkolínci je veľa, iste to mnohí vnímame. Treba sa však zamerať na budúcnosť a pozerať dopredu. Našim zámerom je dosiahnuť, aby sa akékoľvek problémy neodzrkadlili na zážitku, ktorý si turista z Vlkolínca odnáša," povedal Kubáň.



Ako ďalej konkretizoval, potešili by ho napríklad rekonštrukcia prístupovej cesty, trvalé riešenie toaliet, budovanie nových atrakcií, a tiež nové podujatia pre návštevníkov Vlkolínca.



Ružomberok si v tomto roku pripomína významné výročie Vlkolínca, v decembri 1993 ho zapísali do zoznamu dedičstva UNESCO ako poslednú obývanú osadu v karpatskom regióne zachovanú ako celok v pôvodnej ľudovej architektúre. Mesto si tento moment pripomenulo v októbri na slávnostnej akadémii. Okrem toho pripravilo a tento rok spolupracuje pri kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, ktoré sa konajú pod hlavičkou výročia Vlkolínca. Medzi nimi sú prednášky, prezentácie tvorcov a remesiel, výstavy, environmentálne aktivity, koncerty či tvorivé dielne.