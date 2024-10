Vo Vlkolínci plánujú zriadiť informačnú kanceláriu

Ružomberok 4. októbra (TASR) - Podhorská osada UNESCO Vlkolínec pri Ružomberku bude fungovať po novom, prispieť k tomu majú viaceré aktivity. Plánujú tam zriadiť informačnú kanceláriu, pribudne aj odstavná plocha. Informoval o tom ružomberský primátor Ľubomír Kubáň s tým, že v týchto dňoch obnovili fungovanie Rady pre Vlkolínec.



"Je to poradný orgán mňa i mestského zastupiteľstva. Nový model fungovania Vlkolínca počíta so spoluprácou všetkých zainteresovaných vrátane domácich. Každý subjekt ponesie svoj diel zodpovednosti a obohatí ho o svoj vlastný prínos, pretože budúcnosť rozvoja Vlkolínca je vo vzájomnej spolupráci," povedal primátor.



Dodal, že radnica postupne plánuje pripraviť odstavnú plochu v Bielom Potoku - Trlenskej doline, kde zaparkujú autá i autobusy. Chystajú tiež zriadenie turisticko-informačnej kancelárie v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Liptov. Dopravu by mal počas roka zabezpečovať mikrobus a minibus. "Plánujeme aj viaceré podujatia a aktivity, nový okruh a poznávaciu trasu," uviedol Kubáň. V pamiatke pribudnú lavičky a stojany, stĺpy osvetlenia, odpadkové koše a navigačný systém.



Mesto pripravuje viaceré projektové dokumentácie, napríklad na urbanizáciu Trlenskej doliny, na rekonštrukcie čistiarne odpadových vôd, kanalizácie, verejných WC i cesty na Vlkolínec. Na jeseň opravia výtlky na ceste v osade.



Počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny od 1. júna 2024 do 30. septembra si vo Vlkolínci zakúpilo jednotné vstupné do expozícií necelých 20.000 návštevníkov.