Vo Vlkolínci pri Ružomberku otvorili po rokoch príprav reštauráciu

Ružomberok 25. októbra (TASR) - Miesto na občerstvenie či toaletu poskytne turistom novootvorená reštaurácia vo Vlkolínci pri Ružomberku. Jej služby môžu návštevníci využívať od tohto týždňa. Informoval o tom hovorca primátora mesta Ružomberok Viktor Mydlo.



Dom, v ktorom sa reštaurácia nachádza, bol pôvodne horárňou, neskôr sa zmenil na obchod so zmiešaným tovarom. "S projektom vybudovať reštauráciu vo Vlkolínci sa začalo v roku 2008, o tri roky neskôr bolo na vybudovanie takéhoto zariadenia získané stavebné povolenie. Definitívny zlom nastal v roku 2015, keď projekt spolu s vybudovaním Domu UNESCO schválili na financovanie počas výjazdového rokovania vlády," priblížil Mydlo. Hotovú nehnuteľnosť prevádzkuje víťaz verejnej obchodnej súťaže, ktorú mesto vyhlásilo v marci tohto roka.



K reštaurácii patrí aj záhrada, v ktorej počas roka štepia pôvodné odrody ovocných stromov. Je to možné vďaka projektu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou a Českou republikou.



"Reštaurácia, ktorá by poskytovala turistom aj domácim možnosť občerstvenia, vo Vlkolínci dlhodobo chýbala. To bol hlavný dôvod, pre ktorý sme sa rozhodli rozšíriť služby ponúkané v tejto krásnej časti nášho mesta. Dnes som mimoriadne rád, že sa nám takýto zámer po dlhoročnej práci podaril," dodal ružomberský primátor Igor Čombor.



História Vlkolínca siaha do 15. storočia, kedy pravdepodobne obyvatelia Bieleho Potoka postavili vysoko v horách osídlenie. Podľa historických prameňov vzniklo pomenovanie tohto miesta na základe zvýšeného výskytu vlkov. Osídlenie, ktoré bolo svedkom devastujúceho požiaru počas druhej svetovej vojny, spoznal svet v roku 1993, kedy ho zapísali do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. Odvtedy ho ročne navštevujú desiatky tisíc turistov z celého sveta.