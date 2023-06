Vo Vlkolínci sa začínajú víkendové prezentácie ľudových remesiel

Ružomberok 30. júna (TASR) - Vo Vlkolínci sa s blížiacim víkendom začína ďalší ročník tradičných víkendových prezentácií "Remeslo má zlaté dno". Remeselníci počas deviatich víkendov v mesiacoch júl a august predstavia návštevníkom svoju prácu.



"Ukážky prác remeselníkov vnášajú do pokojnej osady život, ktorý z tejto podhorskej osady postupne mizne. Remeselníci zanechávajú v návštevníkoch pekné spomienky najmä vtedy, ak si so sebou odnesú aj nejaký ich výrobok, ktorý budú používať alebo si s ním skrášlia obydlie," uvádza vedúca oddelenia regionálnej politiky Mestského úradu v Ružomberku Gabriela Demčáková.



Remeselníci sú zväčša miestni, z Liptova a blízkej Oravy. "Okoloidúci sa radi pristavia, aby si pozreli na ich prácu, a často to nezostáva len pri pozeraní. Rozhovormi o pracovných postupoch sa niečo nalepí aj na nich. Tým sa povedomie o remeselnej výrobe nenápadne dostáva ďalej," informuje vedúci Informačného centra Ružomberok Milan Kolčák.



Vo Vlkolínci sa počas leta budú môcť návštevníci oboznámiť s prácou tkáčky, rezbára, hrnčiara, drotárky a ďalších. Budú vyrábať skôr novodobejšie okrasné predmety než bežné úžitkové, ktoré sa vytvárali v minulosti. Návštevníci si budú môcť s remeselníkmi podiskutovať o ich práci a možno si so sebou aj niečo z ich práce odnesú domov.