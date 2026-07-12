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Vo Vlkyni narazil motocyklista do rampy, náraz neprežil

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Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj

V súvislosti s tragickou udalosťou začala polícia trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.

Autor TASR
Vlkyňa 12. júla (TASR) - V katastri obce Vlkyňa v okrese Rimavská Sobota narazil v nedeľu 29-ročný motocyklista do rampy. Muža, ktorý po náraze zostal nehybne ležať na zemi, sa napriek snahám oživiť ho nepodarilo zachrániť. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.

Ako uviedla, podľa doposiaľ zistených informácií motocyklista jazdiaci na motocykli Enduro narazil do rampy pravdepodobne v dôsledku nevenovania sa dostatočne vedeniu motocykla.

Na miesto ako prví dorazili policajti z Rimavskej Seči, ktorí začali s oživovaním muža a následne o jeho život bojovali spoločne so záchranármi,“ priblížila polícia. Na miesto smeroval aj záchranársky vrtuľník, ktorý však z miesta odlietal bez pacienta.

V súvislosti s tragickou udalosťou začala polícia trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Do vyšetrovania budú podľa nej pribratí znalci z odboru súdneho lekárstva.

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