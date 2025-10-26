< sekcia Regióny
Vo vnútrobloku v Partizánskom pribudnú stromy, trvalky i kríky
Na realizáciu investície schválilo mestu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko.
Autor TASR
Partizánske 26. októbra (TASR) - Listnaté stromy, trvalky i kríky pribudnú vo vnútrobloku Nádražnej a Družstevnej ulice v mestskej časti Luhy I v Partizánskom. So sadovými úpravami a výsadbou začala samospráva v týchto dňoch. Informoval o tom primátor Jozef Božik.
„Plánujeme vysadiť 19 listnatých stromov, viac ako 400 trvaliek a 262 kríkov. Výsadbu doplníme cibuľovinami a okrasnými trávami,“ uviedol Božik.
Výsadba a sadové úpravy sú súčasťou projektu vodozádržných opatrení vo vnútrobloku. V rámci neho samospráva zabezpečila i rekonštrukciu spevnenej plochy pri predajni potravín. „Išlo o lokalitu, ktorá bola desaťročia zdevastovaná. Som veľmi rád, že vďaka európskym zdrojom sme získali priestor na to, aby sme túto plochu zrekonštruovali. Je tu vytvorených 69 parkovacích miest, zároveň tu pribudli aj chodníky, ktoré sú vyznačené červenou farbou,“ priblížil pred časom Božik.
