Vo VOC v Poprade podali vakcínu vyše 28.000 ľuďom

Bratislava/Poprad/Stará Ľubovňa 11. júna (TASR) - Vývoj záujmu o očkovanie u občanov v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK), a teda aj vo veľkokapacitných očkovacích centrách (VOC) v Poprade a Starej Ľubovni, posledné dni, respektíve týždne naznačuje, že sa blížia k bodu, keď bude väčšina osôb, ktoré sa chceli zaočkovať vakcínou proti ochoreniu COVID-19, zaočkovaná a presunie sa do ambulancií lekárov prvého kontaktu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa PSK Daša Jeleňová. Poznamenala, že do 7. júna bola vakcína vo VOC v Poprade podaná 28.346 ľuďom, v Starej Ľubovni bolo vo VOC zaočkovaných 7406 ľudí.



PSK zriadil veľkokapacitné očkovacie centrum v Poprade 13. marca v telocvični Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej ulici. VOC v Poprade funguje vo víkendovom režime. "V prípade očkovania nových záujemcov centrum zaznamenalo rekordný počet zaočkovaných počas víkendu 8. a 9. mája, keď tam prvú dávku vakcíny od Pfizer/BioNTech dostalo až 3136 ľudí," priblížila Jeleňová.



Hovorkyňa PSK konštatuje, že od polovice mája sa všeobecne v centrách zintenzívnilo preočkovanie druhou dávkou vakcíny proti novému koronavírusu. Popradské centrum PSK podalo druhú dávku vakcíny rekordnému počtu ľudí počas prvého júnového víkendu a pondelka 7. júna, a to spolu 4038 ľuďom.



V spolupráci s Ľubovnianskou nemocnicou PSK otvoril 9. apríla očkovacie centrum v mestskej hale na Tehelnej ulici. Toto centrum je ako jediné z piatich krajských očkovacích centier v prevádzke výlučne počas pracovného týždňa. K 7. júnu sa v ňom podalo 7406 vakcín proti ochoreniu COVID-19. Centrum najviac záujemcov o prvú dávku vakcíny zaznamenalo na prelome apríla a mája, keď sa tam počas piatich pracovných dní zaočkovalo 1978 ľudí.



Jeleňová dodala, že v centrách sa aktuálne vo zvýšenej miere realizuje skôr preočkovanie druhou dávkou vakcíny ako očkovanie nových záujemcov.