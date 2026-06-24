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Vo vodnej nádrži v Bánovciach nad Bebravou sa utopil 46-ročný muž
Klenková pripomenula, že 20. júna polícia informovala o úmrtí 45-ročného muža, ktorý sa utopil vo vodnej nádrži Kanianka v okrese Prievidza.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 24. júna (TASR) - Kúpanie vo vodnej nádrži Prusy v Bánovciach nad Bebravou neprežil v utorok (23. 6.) podvečer 46-ročný muž. Polícia okolnosti úmrtia vyšetruje, začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a nariadila vykonanie pitvy. TASR o tom v stredu informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Podľa doposiaľ zistených skutočností dvaja muži vo veku 46 a 56 rokov plávali vo vodnej nádrži, pričom 46-ročný muž sa ponoril pod hladinu, ale už sa nevynoril,“ uviedla Klenková.
Na miesto podľa nej okamžite vyslali záchranné zložky, ktoré začali pátranie po osobe vo vodnej nádrži. Počas pátracej akcie osobu našli, avšak bez známok života. „Na mieste sa nachádzal aj obhliadajúci lekár, ktorý predbežne vylúčil cudzie zavinenie,“ doplnila Klenková.
Pripomenula, že 20. júna polícia informovala o úmrtí 45-ročného muža, ktorý sa utopil vo vodnej nádrži Kanianka v okrese Prievidza. Obhliadajúci lekár na mieste vylúčil cudzie zavinenie a skonštatoval smrť, prípadné ďalšie okolnosti úmrtia osoby odhalí nariadená zdravotno-bezpečnostná pitva.
Polícia v tejto súvislosti opätovne apeluje na verejnosť, aby počas letnej sezóny nepodceňovala riziká spojené s pobytom pri vode a nevstupovala do nej pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok. „Zodpovedným prístupom a dodržiavaním pravidiel bezpečnosti pri vode možno predísť tragickým udalostiam,“ dodala Klenková.
„Podľa doposiaľ zistených skutočností dvaja muži vo veku 46 a 56 rokov plávali vo vodnej nádrži, pričom 46-ročný muž sa ponoril pod hladinu, ale už sa nevynoril,“ uviedla Klenková.
Na miesto podľa nej okamžite vyslali záchranné zložky, ktoré začali pátranie po osobe vo vodnej nádrži. Počas pátracej akcie osobu našli, avšak bez známok života. „Na mieste sa nachádzal aj obhliadajúci lekár, ktorý predbežne vylúčil cudzie zavinenie,“ doplnila Klenková.
Pripomenula, že 20. júna polícia informovala o úmrtí 45-ročného muža, ktorý sa utopil vo vodnej nádrži Kanianka v okrese Prievidza. Obhliadajúci lekár na mieste vylúčil cudzie zavinenie a skonštatoval smrť, prípadné ďalšie okolnosti úmrtia osoby odhalí nariadená zdravotno-bezpečnostná pitva.
Polícia v tejto súvislosti opätovne apeluje na verejnosť, aby počas letnej sezóny nepodceňovala riziká spojené s pobytom pri vode a nevstupovala do nej pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok. „Zodpovedným prístupom a dodržiavaním pravidiel bezpečnosti pri vode možno predísť tragickým udalostiam,“ dodala Klenková.