Vo vodných parkoch na Liptove otvorili letné areály

Bešeňová 23. júna (TASR) - Letnú sezónu v oboch vodných parkoch na Liptove, v Liptovskom Mikuláši aj Bešeňovej, otvorili tento víkend. Prístupné sú tak nielen celoročné, ale aj letné areály. TASR o tom v nedeľu informoval Marián Galajda zo spoločnosti Tatry mountain resorts, ktorá je prevádzkovateľom oboch vodných parkov.



Novinkou sezóny v Bešeňovej bude saunový ceremoniál zameraný na slovenskú hudbu, zvyky, tradície a vône. Potvrdil to šéf tamojšieho vodného parku Peter Kolenčík.



"Pripravujeme aj novinky v podobe nových exteriérových kontajnerových sáun s panoramatickým výhľadom do záhrady. Zdravé saunovanie chceme vracať späť k prírode, preto dve zo sáun budú vykurované pevným palivom," vysvetlil Kolenčík. Doplnil, že počas saunovania budú mať návštevníci pocit, ako by boli na prechádzke v lese. Otvorenie sezóny vo wellness spojili aj s pasovaním saunamasterov za rytierov.