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Vo Vojčiciach sa má začať rekonštrukcia mosta, práce potrvajú do jari
Podľa starostu obce Vojčice Vlastimila Kiral-Vargu uzávera mosta obyvateľov výrazne obmedzuje, keďže pre motoristov rozdelila obec na dve časti a predĺžila im cestu približne o 18 až 20 kilometrov.
Autor TASR
Vojčice 8. júla (TASR) - Práce na komplexnej rekonštrukcii mosta cez potok Trnávka v obci Vojčice v okrese Trebišov by sa mali začať o týždeň. Košický samosprávny kraj (KSK) zrekonštruuje mostný objekt, ktorý pochádza z roku 1948. Po dopravnej nehode z minulého roka je v havarijnom stave a pre bezpečnosť je aktuálne úplne uzavretý. Pôvodný most pre rozsiahle poškodenie kompletne zbúrajú a na jeho mieste postavia nový.
„Tento most má projektovú dokumentáciu aj takmer všetky povolenia, chýba už len schválenie dočasného povolenia na obchádzkovú trasu. To by malo byť v tomto týždni,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Do tejto rekonštrukcie investuje kraj zo svojho rozpočtu viac ako 607.000 eur.
Podľa starostu obce Vojčice Vlastimila Kiral-Vargu uzávera mosta obyvateľov výrazne obmedzuje, keďže pre motoristov rozdelila obec na dve časti a predĺžila im cestu približne o 18 až 20 kilometrov. Problém sa dotýka najmä ľudí dochádzajúcich do Trebišova, Michaloviec či Humenného, ale aj tých, ktorí potrebujú ísť k lekárovi, do nemocnice, práce alebo na nákup. „Je to veľká pomoc pre obyvateľov. Ľudia sú radi, že sa to konečne začne riešiť,“ uviedol Kiral-Varga s tým, že most je uzavretý približne rok.
Podľa zmluvy so zhotoviteľom majú práce trvať 200 pracovných dní, ukončené by mali byť na jar budúceho roka. „Súčasťou prác bude preloženie dočasnej lávky pre peších aj telekomunikačného kábla na dočasnú konštrukciu. Následne sa most zbúra až po úroveň základov,“ priblížil zhotoviteľ prác Marek Fáber. Po demolácii starého jednopoľového mosta bude založená spodná stavba aj spriahovacia doska, položená bude nová nosná konštrukcia, vybudované budú rímsy, izolácia, mostné závery, nová vozovka a upravené bude aj koryto potoka Trnávka. Záverečnou časťou prác bude osadenie bezpečnostných prvkov.
Doprava je už v súčasnosti vedená po obchádzkovej trase. Kraj apeluje na vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a zvýšili v danom úseku opatrnosť. Pre peších bude počas realizácie prác zabezpečený bezpečný presun prostredníctvom preloženej pešej lávky.
„Tento most má projektovú dokumentáciu aj takmer všetky povolenia, chýba už len schválenie dočasného povolenia na obchádzkovú trasu. To by malo byť v tomto týždni,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Do tejto rekonštrukcie investuje kraj zo svojho rozpočtu viac ako 607.000 eur.
Podľa starostu obce Vojčice Vlastimila Kiral-Vargu uzávera mosta obyvateľov výrazne obmedzuje, keďže pre motoristov rozdelila obec na dve časti a predĺžila im cestu približne o 18 až 20 kilometrov. Problém sa dotýka najmä ľudí dochádzajúcich do Trebišova, Michaloviec či Humenného, ale aj tých, ktorí potrebujú ísť k lekárovi, do nemocnice, práce alebo na nákup. „Je to veľká pomoc pre obyvateľov. Ľudia sú radi, že sa to konečne začne riešiť,“ uviedol Kiral-Varga s tým, že most je uzavretý približne rok.
Podľa zmluvy so zhotoviteľom majú práce trvať 200 pracovných dní, ukončené by mali byť na jar budúceho roka. „Súčasťou prác bude preloženie dočasnej lávky pre peších aj telekomunikačného kábla na dočasnú konštrukciu. Následne sa most zbúra až po úroveň základov,“ priblížil zhotoviteľ prác Marek Fáber. Po demolácii starého jednopoľového mosta bude založená spodná stavba aj spriahovacia doska, položená bude nová nosná konštrukcia, vybudované budú rímsy, izolácia, mostné závery, nová vozovka a upravené bude aj koryto potoka Trnávka. Záverečnou časťou prác bude osadenie bezpečnostných prvkov.
Doprava je už v súčasnosti vedená po obchádzkovej trase. Kraj apeluje na vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a zvýšili v danom úseku opatrnosť. Pre peších bude počas realizácie prác zabezpečený bezpečný presun prostredníctvom preloženej pešej lávky.