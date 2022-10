Vo voľbách na rektora Prešovskej univerzity uspel opäť Peter Kónya

Prešov 27. októbra (TASR) - Vo voľbách kandidáta na rektora Prešovskej univerzity uspel súčasný rektor Peter Kónya. Zvolili ho počas pondelkového (24.10.) volebného zhromaždenia, na ktorom sa prvýkrát stretli členovia akademického senátu aj správnej rady. Kónyu musí ešte vymenovať prezidentka. Nové funkčné štvorročné obdobie mu má plynúť od 1. augusta 2023. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.



Kónya upozornil na znižovanie dotácie zo štátneho rozpočtu pre verejne vysoké školy. Pre univerzitu to znamená stratu takmer štyri milióny eur, čo má vážne ohrozovať jej riadny chod. "Ďalšie avizovane zníženie dotácie na budúci rok by už mohlo ohroziť uskutočňovanie študijných programov, ako aj vedu a výskum na univerzite," zdôraznil. Za významné ohrozenie považuje taktiež súčasnú energetickú krízu.



V oblasti vzdelávania je podľa neho potrebne v prvom rade obhájiť všetky alebo aspon veľkú väčšinu z 205 študijných programov, ktoré sa stanu na konci roka predmetom posudzovania. "Po úspešnej akreditácii bude potrebne uvažovať o možných nových študijných programoch," uviedol Kónya.



V oblasti vedy a výskumu by sa mala univerzita podľa neho sústrediť na posilnenie svojej medzinárodnej pozície a v nasledujúcich rokoch by mala byt doplnená sieť spolupracujúcich zahraničných vysokých škôl a nadviazaná spolupráca s ďalšími.



"Z objektov univerzity by mala byt prioritou budova vysokoškolského areálu, ako jej najväčší a energeticky najnáročnejší objekt. Po v súčasnosti prebiehajúcom vypracovávaní projektov dokumentácie bude nutne nájsť prostriedky na zateplenie a komplexnú rekonštrukciu budovy," pokračoval Kónya. Zároveň doplnil, že potrebné bude rozšíriť aj budovu Fakulty zdravotníckych odborov či získať nové ubytovacie kapacity pre študentov, ktoré sú dlhodobo nepostačujúce.