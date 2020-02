Vo volebnej miestnosti v Banskej Bystrici zomrel volič

Banská Bystrica 29. februára (TASR) – Vo volebnej miestnosti na Základnej škole Jána Bakossa v Banskej Bystrici zomrel volič. Mužovi prišlo zle a skolaboval priamo vo volebnej miestnosti, na polhodinu ju preto museli uzavrieť. Pre TASR to potvrdila banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.



"Žiaľ, počas volieb došlo k smutnej udalosti. Vo volebnom okrsku číslo štyri zomrel volič. Od 9.30 do 10.00 h bolo v tejto miestnosti prerušené hlasovanie. O dobu prerušenia bude predĺžený čas volieb v uvedenom okrsku, teda do 22.30 h," uviedla pre TASR hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



Muž mal podľa polície pravdepodobne zdravotné problémy. Pomôcť mu už nedokázali ani privolaní záchranári. Polícia zrejme nebude začínať trestné stíhanie, doplnila Faltániová.