Vo vozovom parku Košíc má pribudnúť 30 autobusov za 13,8 mil. eur
Autor TASR
Košice 15. septembra (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) začiatkom mesiaca uzavrel rámcové dohody na dodanie spolu 30 kusov autobusov na CNG pohon v celkovej sume takmer 13,8 milióna eur s DPH. Ako pre TASR uviedol poverený generálny riaditeľ DPMK Roman Danko, nákup má byť financovaný najmä z európskych zdrojov.
Vo vozovom parku má pribudnúť 15 kusov autobusov dlhých 12 metrov a 15 kusov kĺbových autobusov v dĺžke 18 metrov. Pôjde o úplne nové autobusy s pohonom na stlačený zemný plyn.
Do verejného obstarávania sa podľa Danka zapojilo šesť záujemcov. Ich dodávateľom bude napokon český SOR Libchavy, spol. s. r. o. Cena za jeden 12-metrový autobus vrátane informačného a odbavovacieho systému je vo výške 387.450 eur s DPH. V prípade kĺbového autobusu ide o sumu 530.745 eur s DPH.
„Naša spoluúčasť je vo výške ôsmich percent. V súčasnosti čakáme na potvrdenie nenávratnej finančnej pomoci z ministerstva dopravy. Podľa informácií, ktoré mám, by to malo byť do konca septembra,“ povedal Danko.
Rámcové dohody sú uzavreté na 24 mesiacov. Dodávateľ sa v nich zaväzuje dodať autobusy najneskôr do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti čiastkových zmlúv, ak sa v nich DPMK a firma nedohodne na skrátení dodacej lehoty.
Danko pripomenul, že CNG autobusy sú podľa aktuálnej legislatívy považované za bezemisné, neskôr by mali byť klasifikované ako nízkoemisné. Vozový park DPMK, v ktorom je v súčasnosti zaevidovaných okolo 220 autobusov, je podľa jeho slov zostarnutý. „Pokiaľ by sme mali väčšie disponibilné zdroje, určite by sme si vedeli predstaviť aj vyšší počet autobusov - v ideálnom prípade až dvojnásobný,“ dodal s tým, že obmena 30 vozidiel však určite pomôže a bude citeľná.
