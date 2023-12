Vo Vrakuni má vyrásť polyfunkčný komplex za 50 miliónov eur

Bratislava 17. decembra (TASR) - V bratislavskej mestskej časti Vrakuňa má vyrásť polyfunkčný komplex. Vyplýva to zo zámeru s názvom Nový Majerhof, ktorý investor, spoločnosť Malý Dunaj Development, predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predpokladané investičné náklady sú približne 50 miliónov eur.



Výstavba sa má nachádzať blízko ulíc Amarelková a Ihličnatá. Polyfunkčný komplex počíta s funkciou obytnou a s funkciou občianskej vybavenosti. "Súčasťou zámeru budú nové prvky dopravnej a technickej infraštruktúry, nové plochy zelene s detskými ihriskami a športoviskami orientovanými pre rezidentov polyfunkčného komplexu, jeho návštevníkov, ako aj denných pasantov," dodal investor v zámere.



Navrhovaný komplex má pozostávať z niekoľkých budov, kde prvé nadzemné podlažie bude slúžiť na občiansku vybavenosť. Ďalšie podlažia budú slúžiť ako obytné územie. "Výnimkou je objekt B1, ktorý pozostáva len z plôch občianskej vybavenosti. Objekty v hlavnej časti polyfunkčného objektu sú vybavené podzemnou časťou na úrovni prvého podzemného podlažia určenou na parkovanie vozidiel," ozrejmil s tým, že celkovo má vzniknúť aj 450 parkovacích miest.



V rámci občianskej vybavenosti má ísť o nové priestory orientované na kultúru, ako napríklad viacúčelová sála, kino, knižnica, zdravotníctvo či materská škola. Tiež sa v bezprostrednom okolí zariadenia uvažuje so zriadením novej zastávky mestskej hromadnej dopravy. Predpokladaný začiatok výstavby je v roku 2025 a výstavba by mala trvať tri roky.