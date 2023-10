Vo Vrakuni začali na moste na Hradskej opravovať lávku pre peších

Bratislava 23. októbra (TASR) - V bratislavskej Vrakuni sa na moste na Hradskej ulici tento týždeň začalo s opravou lávky pre peších a cyklistov. Na sociálnej sieti o tom informoval starosta Vrakune Martin Kuruc.



"Tento týždeň začala oprava lávky pre peších a cyklistov. Je to veľmi dôležité, aby neprišlo k úrazu a aby sa dal súčasný stav rýchlo do poriadku," uviedol Kuruc. Tiež ozrejmil, že na septembrovom bratislavskom mestskom zastupiteľstve boli schválene financie aj na komplexnú rekonštrukciu mosta v budúcom roku.



Vrakuňa niekoľko rokov upozorňovala magistrát hlavného mesta na stav mosta na Hradskej ulici a žiadala jeho opravu. Most prešiel v roku 2022 komplexnou prehliadkou a stavebno-technický stav mosta je v stupni VI., čo podľa technických podmienok znamená veľmi zlý. Po VI. stupni nasleduje VII. stupeň, čo už predstavuje havarijný stav mosta.