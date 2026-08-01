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Vo Vrakuni začnú v pondelok rekonštruovať Podpriehradnú ulicu

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Ilustračná fotka. Foto: TASR

Súčasťou rekonštrukcie bude aj výmena pôvodných, nevyhovujúcich spomaľovačov za nové moderné plastové spomaľovacie vankúše, ktoré budú bezpečnejšie a vhodnejšie pre dopravu.

Autor TASR
Bratislava 1. augusta (TASR) - V bratislavskej mestskej časti Vrakuňa sa v pondelok (3. 8.) začína rekonštrukcia povrchu komunikácie Podpriehradná. Práce majú dokončiť do siedmich dní. Starosta Vrakune Martin Kuruc to pripomenul na sociálnej sieti.

„Súčasťou rekonštrukcie bude aj výmena pôvodných, nevyhovujúcich spomaľovačov za nové moderné plastové spomaľovacie vankúše, ktoré budú bezpečnejšie a vhodnejšie pre dopravu,“ uviedol.

Upozornil, že rekonštrukcia si vyžiada dopravné obmedzenia. Vodičov požiadal o trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Verí, že naplánovanie opravy počas leta a nižšej intenzity dopravy pomôže minimalizovať problémy.
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