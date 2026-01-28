Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 28. január 2026Meniny má Alfonz
< sekcia Regióny

OBROVSKÁ TRAGÉDIA: Vo Vranove nad Topľou našli tri mŕtve osoby

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Bližšie informácie bude možné poskytnúť, ak to procesná situácia dovolí, doplnila polícia.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Vranov nad Topľou 28. januára (TASR) - V jednom z bytov v okrese Vranov nad Topľou boli nájdené tri osoby bez známok života. Na mieste aktuálne zasahujú záchranné a bezpečnostné zložky. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, podľa ktorého bola jedna osoba obmedzená na osobnej slobode za použitia donucovacích prostriedkov.

„Bližšie informácie bude možné poskytnúť, ak to procesná situácia dovolí,“ doplnila polícia.


.

Neprehliadnite

PRIESKUM: Voľby by vyhralo PS pred Smerom, SNS na prahu zvoliteľnosti

VIDEO: Senát pripustí komunikáciu z Threemy ako dôkaz v kauze Kuciak

FOTO/VIDEO: Po stáročiach sa do Banskej Bystrice vrátil medený poklad

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami