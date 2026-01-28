< sekcia Regióny
OBROVSKÁ TRAGÉDIA: Vo Vranove nad Topľou našli tri mŕtve osoby
Bližšie informácie bude možné poskytnúť, ak to procesná situácia dovolí, doplnila polícia.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Vranov nad Topľou 28. januára (TASR) - V jednom z bytov v okrese Vranov nad Topľou boli nájdené tri osoby bez známok života. Na mieste aktuálne zasahujú záchranné a bezpečnostné zložky. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, podľa ktorého bola jedna osoba obmedzená na osobnej slobode za použitia donucovacích prostriedkov.
„Bližšie informácie bude možné poskytnúť, ak to procesná situácia dovolí,“ doplnila polícia.
„Bližšie informácie bude možné poskytnúť, ak to procesná situácia dovolí,“ doplnila polícia.