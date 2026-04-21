Vo Vranove nad Topľou budujú kolumbárium na cintoríne
Autor TASR
Vranov nad Topľou 21. apríla (TASR) - Mesto Vranov nad Topľou realizuje na cintoríne na Mlynskej ulici výstavbu kolumbária. Hodnota zákazky na dodávku urnového systému predstavuje podľa zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) 97.549,79 eura s DPH. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková. Projekt financuje samospráva výlučne z vlastných zdrojov.
Nový kolumbáriový systém bude obsahovať celkovo 216 urnových schránok. Tvoriť ho budú dva štvorcové urnové systémy, každý s kapacitou 48 schránok. Súčasťou budú aj tri obojstranné urnové systémy, pričom každý z nich bude obsahovať 40 urnových schránok.
Hlavným dôvodom realizácie projektu je nedostatok urnových miest na existujúcich cintorínoch a potreba rozšíriť kapacity pre urnové pochovávanie. „Mesto plánuje v budúcnosti realizovať ďalšie urnové systémy aj v mestských častiach Lomnica a Čemerné,“ doplnila hovorkyňa.
Ceny ani podmienky prenájmu urnových miest sa po vybudovaní kolumbária meniť nebudú a zostanú v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta.
