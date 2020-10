Dezinfikácia kontajnerov má zmysel, tvrdí primátor Vranova nad Topľou

Vranov nad Topľou 27. októbra (TASR) – Mesto Vranov nad Topľou realizovalo v utorok ďalšiu dezinfekciu nádob na komunálny odpad a kontajnerových stojísk. Od začiatku vypuknutia pandémie nového koronavírusu investovala samospráva do podobných preventívnych opatrení 24.000 eur. Primátor Ján Ragan má za to, že tieto výdavky majú svoje opodstatnenie a dezinfekcia verejných priestorov vrátane kontajnerových stojísk má zmysel.



"My si myslíme, že každá prevencia má svoj význam. Hoc predídeme len niekoľkým prípadom, niekoľkým desiatkam prípadov, má to svoj význam," povedal pre médiá, pričom vyzdvihol aj osvetovú stránku dezinfekcie. "Má význam aj to, aby občania vnímali, že treba bojovať s Covidom, že netreba nič podceňovať," doplnil.







Kontajnerové stojiská považuje Ragan za najrizikovejšie verejné miesta. "Tým, že občania sa v tomto období pomerne veľa zdržiavajú doma, tie stojiská sú veľmi exponované," ozrejmil. Spolu 110 kontajnerových stojísk dezinfikuje mesto v spolupráci so spoločnosťou, ktorá mestu vyváža komunálny odpad. "Oni dezinfikujú nádoby, my priestory týchto stojísk," vysvetlil s tým, že dezinfekcii verejných priestorov sa venujú dvaja zamestnanci samosprávy a používajú na to aerosólový prístroj, ktorý mesto na tento účel zakúpilo.



V doterajších investíciách na "boj s covidom" sú podľa Ragana aj výdavky na tvárové rúška, ktoré samospráva v prvej vlne pandémie zabezpečila pre obyvateľov.