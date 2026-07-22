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Vo Vranove nad Topľou opravujú námestie pred Domom kultúry
Projekt zahŕňa obnovu plochy, výmenu poškodených povrchov, rekonštrukciu odvodnenia, ako aj úpravu vonkajších balkónov a podhľadu nad vstupom do Domu kultúry.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 22. júla (TASR) - Námestie M. R. Štefánika pred Domom kultúry vo Vranove nad Topľou prechádza komplexnou revitalizáciou. Stavebné práce sa začali v polovici júna a ukončené by mali byť v priebehu augusta. Celková hodnota investície presahuje 217.000 eur. Ako uviedol primátor Ján Ragan, mesto práce financuje z úveru určeného na investičné akcie.
„Plocha pred naším kultúrnym domom už bola, dá sa povedať, v havarijnom stave. Dlažba, ktorá tu bola, bola rozbitá a neestetická. Obyvatelia Vranova už niekoľko rokov žiadali, aby sme túto plochu dali do poriadku. Jednak esteticky nevyhovovala a jednak ohrozovala aj bezpečnosť,“ povedal Ragan.
Projekt zahŕňa obnovu plochy, výmenu poškodených povrchov, rekonštrukciu odvodnenia, ako aj úpravu vonkajších balkónov a podhľadu nad vstupom do Domu kultúry. Práce sú podľa Branislava Boroša zo zhotoviteľskej spoločnosti SBK približne v polovici. Pracovníci v súčasnosti realizujú elektroinštalácie ukladané do zeme, po ktorých bude nasledovať kladenie novej dlažby. Obnovená plocha má mať približne 1600 štvorcových metrov. „Použitá bude hrubá zámková dlažba, ktorá by mala vydržať dlhé roky. Zrealizované sú už aj čistiace a fasádne práce na balkónoch a ďalších častiach Domu kultúry,“ priblížil Boroš. Súčasťou revitalizácie je aj osadenie nových LED svietidiel a parkových stožiarov.
Riaditeľ Domu kultúry Alfonz Kobielsky uviedol, že projektová dokumentácia na rozsiahlu rekonštrukciu námestia vznikla už v roku 2016. Mesto sa pôvodne usilovalo získať na jej realizáciu finančné prostriedky z programu cezhraničnej spolupráce, projekt sa však nepodarilo uskutočniť. Pôvodný zámer počítal s investíciou vo výške približne 1,6 milióna eur a mal priniesť výnimočný interaktívny verejný priestor. Keďže sa námestie medzičasom dostalo do havarijného stavu, mesto pristúpilo k jeho rekonštrukcii v menšom rozsahu. „Chceli sme zachovať aspoň základné prvky pôvodného projektu a zároveň si nezablokovať možnosť pokračovať v ňom v budúcnosti,“ povedal Kobielsky.
Nové technické riešenia majú v budúcnosti umožniť scénické nasvietenie budovy a okolia námestia. Pri významných kultúrnych a spoločenských podujatiach by tak bolo možné v priestore rozmiestniť divadelné osvetlenie a vytvárať svetelné projekcie či šou. Kobielsky zároveň pripomenul, že pódium pred Domom kultúry zostáva zatiaľ v pôvodnom stave. V budúcnosti by chceli zrekonštruovať aj túto časť a využívať celý priestor na organizovanie podujatí.
„Plocha pred naším kultúrnym domom už bola, dá sa povedať, v havarijnom stave. Dlažba, ktorá tu bola, bola rozbitá a neestetická. Obyvatelia Vranova už niekoľko rokov žiadali, aby sme túto plochu dali do poriadku. Jednak esteticky nevyhovovala a jednak ohrozovala aj bezpečnosť,“ povedal Ragan.
Projekt zahŕňa obnovu plochy, výmenu poškodených povrchov, rekonštrukciu odvodnenia, ako aj úpravu vonkajších balkónov a podhľadu nad vstupom do Domu kultúry. Práce sú podľa Branislava Boroša zo zhotoviteľskej spoločnosti SBK približne v polovici. Pracovníci v súčasnosti realizujú elektroinštalácie ukladané do zeme, po ktorých bude nasledovať kladenie novej dlažby. Obnovená plocha má mať približne 1600 štvorcových metrov. „Použitá bude hrubá zámková dlažba, ktorá by mala vydržať dlhé roky. Zrealizované sú už aj čistiace a fasádne práce na balkónoch a ďalších častiach Domu kultúry,“ priblížil Boroš. Súčasťou revitalizácie je aj osadenie nových LED svietidiel a parkových stožiarov.
Riaditeľ Domu kultúry Alfonz Kobielsky uviedol, že projektová dokumentácia na rozsiahlu rekonštrukciu námestia vznikla už v roku 2016. Mesto sa pôvodne usilovalo získať na jej realizáciu finančné prostriedky z programu cezhraničnej spolupráce, projekt sa však nepodarilo uskutočniť. Pôvodný zámer počítal s investíciou vo výške približne 1,6 milióna eur a mal priniesť výnimočný interaktívny verejný priestor. Keďže sa námestie medzičasom dostalo do havarijného stavu, mesto pristúpilo k jeho rekonštrukcii v menšom rozsahu. „Chceli sme zachovať aspoň základné prvky pôvodného projektu a zároveň si nezablokovať možnosť pokračovať v ňom v budúcnosti,“ povedal Kobielsky.
Nové technické riešenia majú v budúcnosti umožniť scénické nasvietenie budovy a okolia námestia. Pri významných kultúrnych a spoločenských podujatiach by tak bolo možné v priestore rozmiestniť divadelné osvetlenie a vytvárať svetelné projekcie či šou. Kobielsky zároveň pripomenul, že pódium pred Domom kultúry zostáva zatiaľ v pôvodnom stave. V budúcnosti by chceli zrekonštruovať aj túto časť a využívať celý priestor na organizovanie podujatí.