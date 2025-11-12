< sekcia Regióny
Vo Vranove nad Topľou osadili novú zvonicu
Do novej zvonice sa vráti historický zvon z roku 1632, ktorý je najstarší v regióne.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 12. novembra (TASR) - Vo Vranove nad Topľou v stredu osadili novú zvonicu na Dlhej ulici. Nahradila pôvodnú konštrukciu z roku 2005, ktorá bola poškodená. Do novej zvonice sa vráti historický zvon z roku 1632, ktorý je najstarší v regióne.
Michal Lakatoš, autor publikácie Vranovské zvony, doplnil, že ide aj o najmenší zvon v okrese. „Zaujímavé je, že v istom čase sa tento zvon stratil a bol nájdený pánom Švarbalíkom v humenských zberných surovinách. Následne bol odkúpený naspäť. Tento zvon bol pôvodne v starej zvonici,“ doplnil.
Na zvone je latinský nápis, ktorého preklad znie: „Juraj Wierd v Prešove ma ulial v roku 1632.“ Ide o dielo významného prešovského zvonolejára Juraja Wierda, ktorý pôsobil v 17. storočí. Jeho zvony sa nachádzajú aj v Poľsku, Rusku a na Zakarpatskej Ukrajine.
Nová zvonica je vysoká šesť metrov a samotná drevená konštrukcia váži 1200 kilogramov. Vizuálne bude replikou pôvodnej. „Najťažšie bolo demontovať starú zvonicu. Bolo veľmi dôležité zachovať všetky prvky, ktoré na nej boli, pretože okrem dreva sme všetky ostatné časti zrekonštruovali a budú opätovne použité na novej zvonici,“ uviedol vedúci oddelenia údržby mestského majetku Peter Mrážik. „Zvonica bude chránená kamerovým systémom mesta nepretržite 24 hodín denne pre riziko vandalizmu alebo odcudzenia zvona,“ doplnil príslušník mestskej polície Radoslav Hatala.
Mesto do výstavby, osadenia zvonice a opätovnej inštalácie zvona investovalo približne 1000 eur. Využitím vlastných kapacít podľa primátora Jána Ragana samospráva ušetrila zhruba 30.000 eur, ktoré by inak išli externému dodávateľovi. „Máme zručných zamestnancov - stolárov, elektrikárov, zváračov, vodárov. Dokážeme urobiť množstvo práce vo vlastnej réžii a stojí to veľmi málo peňazí v porovnaní s tým, keby sme mali zabezpečovať dodávateľsky cez stavebné firmy,“ doplnil primátor.
Oddelenie údržby vzniklo v júli 2020 s cieľom centralizovať technické kapacity mesta. Dnes pokrýva zámočnícke, vodoinštalatérske, elektrikárske a ďalšie práce v budovách samosprávy, školských zariadeniach či na verejných priestranstvách. Prevzalo aj činnosti ako údržba lavičiek, autobusových zastávok a oplotení či riešenie havárií. „Tento model nám umožňuje zvládať konsolidáciu bez toho, aby sme poľavili v kvalite služieb pre obyvateľov,“ zhodnotil Ragan.
