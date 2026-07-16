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Vo Vranove nad Topľou ostane päť volebných obvodov aj 25 poslancov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.

Autor TASR
Vranov nad Topľou 16. júla (TASR) - Mesto Vranov nad Topľou bude mať aj naďalej 25 mestských poslancov, ktorí vzídu v jesenných komunálnych voľbách z piatich volebných obvodov. Mestské zastupiteľstvo na štvrtkovom zasadnutí schválilo návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov zastupiteľstva.

V obvode Lomnica sa má voliť jeden poslanec, v Čemernom štyria, v obvodoch Sever a Centrum po šesť a v obvode Juh osem poslancov. Rozdelenie zohľadňuje počet obyvateľov jednotlivých častí mesta. Pre voľby primátora tvorí mesto jeden jednomandátový volebný obvod. Vranov nad Topľou mal ku dňu vyhlásenia volieb, teda k 23. júnu, evidovaných 20.050 obyvateľov s trvalým pobytom.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
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