Vo Vranove nad Topľou otvorili centrum zdieľaných služieb

Vranov nad Topľou 30. mája (TASR) - Vo Vranove nad Topľou v piatok slávnostne otvorili centrum zdieľaných služieb, ktoré bude poskytovať odbornú podporu pre 56 samospráv z okresu. Ako na jeho otvorení uviedol predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD), ide o jedno z najväčších zariadení svojho druhu na Slovensku.



„Cieľom centier zdieľaných služieb je, aby kvalitné služby, ktoré mestá a obce zo zákona musia poskytovať, nevykonával každý samostatne, bez ohľadu na veľkosť obce, ale aby sa centralizovali a zabezpečovali efektívne z jedného miesta. Výsledok má byť kvalitný a dostupný pre všetkých obyvateľov,“ uviedol Raši.



Centrum sa nachádza na prízemí zadného traktu budovy mestského úradu v zrekonštruovaných priestoroch. Vzniklo šesť kancelárií vybavených výpočtovou technikou, IT infraštruktúrou a nábytkom. Projekt zahŕňal aj nízkoemisné služobné vozidlo a parkovisko s kapacitou 15 miest. Mesto na jeho zriadenie získalo vyše 426-tisíc eur z plánu obnovy.



Centrum zdieľaných služieb sa zameria na výkon prenesených aj originálnych kompetencií samospráv v oblastiach ako stavebná agenda, životné prostredie, personalistika, mzdová agenda, verejné obstarávanie, projektový manažment a čerpanie eurofondov.



„Starostovia a starostky, ktorí sa zapojili do projektu, už nebudú musieť fyzicky nosiť dokumenty na úrad. Vďaka elektronickému systému a zaručenému podpisu budú môcť agendu vybavovať na diaľku. Práve to je cieľ, vytvoriť moderné pracovné prostredie a zvýšiť efektivitu a komfort pri správe vecí verejných,“ doplnil predseda Združenia miest a obcí vranovského regiónu Ján Fenčák.



V centre by malo pracovať desať zamestnancov. Ich mzdy bude počas prvých troch rokov hradiť Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Následne sa na financovaní prevádzky budú podieľať jednotlivé samosprávy, ktoré sa zaviazali centrum udržať v chode minimálne ďalší rok. Súčasťou projektu je digitalizácia a elektronizácia úradných procesov.