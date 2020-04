Vo Vranove nad Topľou otvorili improvizované trhovisko

Vranov nad Topľou 24. apríla (TASR) – V súvislosti s uvoľnením opatrení slúžiacich k prevencii šírenia nového koronavírusu môžu od piatka obyvatelia mesta Vranov nad Topľou nakupovať priesady a zeleninu na otvorenom priestranstve. Keďže samospráva už skôr plánovala rekonštrukciu mestskej tržnice, predaj sa realizuje v priľahlých priestoroch. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa mestského úradu Eva Fedorňáková.



Ako uviedla, na parkovisku pri mestskej tržnici medzi ulicami Ondavská a Bernolákova majú Vranovčania od piatka možnosť nakúpiť sadenice a zeleninu v rámci ambulantného predaja, a to v čase od 7.00 h do 15.00 h. "Na 16 predajných stoloch bude svoj tovar ponúkať deväť predávajúcich subjektov," doplnila s tým, že vzhľadom na zriadenie dočasnej tržnice bude prejazd automobilov cez parkovisko zakázaný. "Komunikácia pre tento ambulantný predaj bude uzavretá do 31. júla, respektíve do otvorenia zrekonštruovanej tržnice," dodala.