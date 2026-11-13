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Vo Vranove nad Topľou plánujú po 70 rokoch odkryť hrobky v bazilike
V podzemných priestoroch sú pochovaní príslušníci šľachtických rodov Barkóciovcov a Sirmaiovcov, ako aj členovia rehole pavlínov.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 13. novembra (TASR) - Podzemné hrobky pod podlahou Baziliky minor Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou plánujú po viac ako 70 rokoch odkryť a následne sprístupniť verejnosti. S obnovou by sa malo začať v zimných mesiacoch. Miestna farnosť získala na projekt dotáciu 420.000 eur z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Ako uviedol bývalý rektor baziliky Rastislav Ivanecký, cieľom projektu je zatraktívniť historickú pamiatku a podporiť cestovný ruch na hornom Zemplíne.
V podzemných priestoroch sú pochovaní príslušníci šľachtických rodov Barkóciovcov a Sirmaiovcov, ako aj členovia rehole pavlínov. Hrobky boli podľa dostupných informácií zamurované v roku 1951, keď v chráme položili novú travertínovú podlahu. Obnove bude predchádzať archeologický prieskum podľa metodiky Krajského pamiatkového úradu v Prešove. „Budú prebiehať vrty, do ktorých sa umiestnia kamery. Bude sa monitorovať vnútorný priestor, kde sú uložené hrobky, či sú v strede alebo po bokoch,“ priblížil Ivanecký. Doterajší georadarový prieskum podľa neho naznačil, že časť podzemných priestorov je zavalená. Predpokladajú tiež, že je tam možný výskyt podzemnej vody. Rozsah ďalších zásahov bude závisieť od výsledkov prieskumu a technického stavu hrobiek.
Súčasťou projektu je aj obnova podlahy baziliky, ktorá je na viacerých miestach poškodená a uvoľňujú sa z nej kúsky travertínu. Počas stavebných prác sa zároveň upravia rozvody a kabeláž, ktoré sa uložia pod podlahu. Počas uzavretia chrámu sa budú bohoslužby konať v náhradných priestoroch.
Po ukončení prác a zabezpečení bezpečného vstupu by chceli podzemné priestory sprístupňovať verejnosti najmä v období od 1. do 8. novembra, keď si veriaci pripomínajú zosnulých. „V našich kláštoroch, zvlášť v Poľsku či Maďarsku, býva zvykom, že sa v tomto období krypty otvárajú a ľudia si ich môžu pozrieť a pomodliť sa za tých, ktorí sú tam pochovaní,“ doplnil Ivanecký.
Bazilika minor Narodenia Panny Márie patrí medzi najvýznamnejšie historické pamiatky Vranova nad Topľou. Chrám, ktorého výstavbu mesto datuje do roku 1580, je od roku 1963 národnou kultúrnou pamiatkou. Ide o neskorogotickú sakrálnu stavbu s barokovou výzdobou interiéru z prvej polovice 18. storočia. Titul bazilika minor získal kostol v roku 2008.
V podzemných priestoroch sú pochovaní príslušníci šľachtických rodov Barkóciovcov a Sirmaiovcov, ako aj členovia rehole pavlínov. Hrobky boli podľa dostupných informácií zamurované v roku 1951, keď v chráme položili novú travertínovú podlahu. Obnove bude predchádzať archeologický prieskum podľa metodiky Krajského pamiatkového úradu v Prešove. „Budú prebiehať vrty, do ktorých sa umiestnia kamery. Bude sa monitorovať vnútorný priestor, kde sú uložené hrobky, či sú v strede alebo po bokoch,“ priblížil Ivanecký. Doterajší georadarový prieskum podľa neho naznačil, že časť podzemných priestorov je zavalená. Predpokladajú tiež, že je tam možný výskyt podzemnej vody. Rozsah ďalších zásahov bude závisieť od výsledkov prieskumu a technického stavu hrobiek.
Súčasťou projektu je aj obnova podlahy baziliky, ktorá je na viacerých miestach poškodená a uvoľňujú sa z nej kúsky travertínu. Počas stavebných prác sa zároveň upravia rozvody a kabeláž, ktoré sa uložia pod podlahu. Počas uzavretia chrámu sa budú bohoslužby konať v náhradných priestoroch.
Po ukončení prác a zabezpečení bezpečného vstupu by chceli podzemné priestory sprístupňovať verejnosti najmä v období od 1. do 8. novembra, keď si veriaci pripomínajú zosnulých. „V našich kláštoroch, zvlášť v Poľsku či Maďarsku, býva zvykom, že sa v tomto období krypty otvárajú a ľudia si ich môžu pozrieť a pomodliť sa za tých, ktorí sú tam pochovaní,“ doplnil Ivanecký.
Bazilika minor Narodenia Panny Márie patrí medzi najvýznamnejšie historické pamiatky Vranova nad Topľou. Chrám, ktorého výstavbu mesto datuje do roku 1580, je od roku 1963 národnou kultúrnou pamiatkou. Ide o neskorogotickú sakrálnu stavbu s barokovou výzdobou interiéru z prvej polovice 18. storočia. Titul bazilika minor získal kostol v roku 2008.