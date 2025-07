Vo Vranove nad Topľou plánujú výstavbu novej hasičskej stanice

Vranov nad Topľou 11. júla (TASR) - Vo Vranove nad Topľou plánujú výstavbu nového areálu Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a hasičskej stanice (HS). Mestské zastupiteľstvo na tento účel schválilo odpredaj mestských pozemkov v blízkosti priemyselného parku ako prípad hodný osobitného zreteľa. Podmienkou predaja za jedno euro je začatie výstavby najneskôr do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.



Súčasné priestory hasičského zboru sú podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva HaZZ v Prešove Miroslavy Knišovej nevyhovujúce. Ich technický stav, dispozičné riešenie a vybavenie nezodpovedajú štandardom a sťažujú výkon služby príslušníkov. Budova má nedostatočné tepelno-technické vlastnosti a priestorové kapacity.



„Výstavbou novej hasičskej stanice sa výrazne skvalitní výkon služby príslušníkov, čo sa prejaví najmä vo zvýšení akcieschopnosti hasičskej jednotky, výsledkom čoho bude dlhodobé zvýšenie bezpečnosti a ochrany života a zdravia osôb, majetku a životného prostredia,“ dodala hovorkyňa s tým, že dôjde aj k dlhodobému zníženiu energetickej a environmentálnej náročnosti prevádzky, čo bude mať vplyv na výraznú úsporu finančných prostriedkov štátneho rozpočtu, najmä na prevádzku a údržbu budovy.



Podľa vykonaných obhliadok bola na novú výstavbu vybraná lokalita, ktorá spĺňa požiadavky na optimálne dojazdové časy do jednotlivých častí zásahového obvodu, čo potvrdil aj štatistický rozbor. Vo Vranove nad Topľou aktuálne slúži spolu 43 príslušníkov HaZZ. Do zásahového obvodu Okresného riaditeľstva Vranov nad Topľou patria všetky obce okresu.